Obnovljivci HGK pozdravljaju donošenje naknade za priključenje

Udruženje obnovljivih izvora energije HGK pozdravlja odluku Hrvatske energetske regulatorne agencije koja je nakon višegodišnjeg čekanja odredila jedinične naknade za priključenje na mrežu na razini cijele Hrvatske.

“Riječ je o odluci koju željno iščekujemo od jeseni 2022., koja je ključna za određivanje isplativosti projekata obnovljivih izvora energije i čije je dugo odgađanje dovelo do otežanog razvoja brojnih zelenih projekata u cijeloj zemlji”, rekla je potpredsjednica HGK Marija Šćulac.

Investitori okupljeni u Udruženju HGK pozdravljaju odluku regulatora te smatraju da će razumne naknade za priključenje imati pozitivan utjecaj na planiranje razvoja elektroenergetske mreže i razvoj projekata, posebice kada se uzmu u obzir okolnosti u kojima se razvijaju – administrativno izazovno okruženje te podložnost nižim otkupnim cijenama električne energije na tržištu.

“U energetskoj krizi u kojoj se nalazimo prioritet je iskoristiti sve domaće potencijale za proizvodnju zelene energije, jer time smanjujemo uvoznu ovisnost o energentima i deficit platne bilance te ujedno jačamo otpornost na krize. Iako je odluka o cijeni priključenja sada poznata, što uklanja dio neizvjesnosti oko daljnjeg razvoja OIE u Hrvatskoj, i dalje postoje uska grla kojima bi se donositelji odluka prioritetno trebali pozabaviti”, rekla je potpredsjednica HGK.

Budući da jedinična naknada za priključenje podrazumijeva zaključivanje fleksibilnih ugovora o priključenju, investitori okupljeni u Udruženje OIE HGK smatraju da takvi ugovori mogu biti nužnost samo tamo gdje je veliko zagušenje u mreži.

Zalažu se da onima koji plate naknadu za priključenje fleksibilnost iznosi maksimalno 5 posto, da bude jasno vremenski ograničena te da postoji obveza operatora mreže (HEP ODS, HOPS) za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži prema onima s kojima su zaključili ugovor o priključenju. Udruženje OIE HGK stoga apelira na izmjene Pravila o priključenju.

Kao jedan od ključnih problema u energetskom sektoru ističe se ograničeno važenje energetskih odobrenja koje izdaje Ministarstvo gospodarstva. Naime, mnogi projekti, zakočeni nepoznatom jediničnom naknadom za priključenje zapeli su u realizaciji prema pravilu 3 – 5 – 7 (tri godine do lokacijske dozvole, pet godina do građevinske i sedam godina do uporabne dozvole).

Budući da su rokovi važenja prvih izdanih energetskih odobrenja već počeli istjecati, a odobrenje se prema zakonu ne može produžiti, Udruženje apelira na hitne izmjene Zakona o tržištu električne energije koje bi vezale važenje energetskih odobrenja uz datum donošenja odluke o jediničnoj naknadi za priključenje. U protivnom bi i više od 1,5 do 2 GW projekata moglo propasti jer ne mogu u roku ishoditi lokacijsku dozvolu.

Članice Udruženja apeliraju na Ministarstvo gospodarstva da nastavi s raspisom natječaja za OIE projekte na državnom zemljištu (čl. 17. Zakona o tržištu električne energije), jer postoji niz kvalitetnih projekata koji stoje jer su dijelom predviđeni na zemlji u vlasništvu države.