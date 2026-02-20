HGK predstavila slovenski model zaštite industrije od visokih cijena struje

Hrvatska industrija pod snažnim je pritiscima volatilnosti tržišta električne energije. Elektrointenzivna industrija ključna je za izvoz i zapošljavanje, no sve je veći rizik od deindustrijalizacije i preseljenja proizvodnje zbog višegodišnjih viših cijena električne energije u EU-u u odnosu na SAD i Aziju.

Na okruglom stolu u Hrvatskoj gospodarskoj komori raspravljalo se o primjeni europskog okvira državnih potpora za čistu industriju (Clean Industrial State Aid Framework), CISAF-a u Hrvatskoj, po uzoru na europske zemlje koje ga primjenjuju i uzimajući u obzir iskustva članica EU koje su ove izazove adresirale ciljanim mjerama.

“Stabilnost, predvidivost i jasan okvir potpora nužni su za dugoročnu otpornost i rast hrvatske industrije. CISAF može biti važan referentni okvir za oblikovanje ciljanih i održivih mehanizama subvencija koje čuvaju konkurentnost te potiču energetsku učinkovitost i tranziciju prema čišćoj energiji. Za energetski intenzivne tvrtke predviđene su privremene olakšice, poput smanjenja veleprodajne cijene električne energije. U svrhu dugoročnih učinaka, od korisnika se zauzvrat zahtjeva da ulaže u zelenu tranziciju i pridonosi troškovima energetskog sustava”, poručila je potpredsjednica HGK Marija Šćulac.

Istaknut je primjer Slovenije koja je među prvim državama EU-a uspostavila zakonodavni okvir za primjenu ovog instrumenta kroz trogodišnji program potpora, vrijedan 30 milijuna eura godišnje, koji predviđa privremene olakšice za cijene električne energije za 38 tamošnjih tvrtki. Potpora u Sloveniji obuhvaća smanjenje prosječne veleprodajne cijene za najviše 50 posto godišnje potrošnje električne energije poduzetnika, ali ne manje od 50 EUR/MWh.

Tvrtke su na okruglom stolu pozvale na što skoriju primjenu ovog okvira uz napomenu da bi se postojeći hrvatski model umanjenja naknade za obnovljive izvore energije (OIE), uz prilagodbe, mogao primijeniti i za CISAF.

“Cijena električne energije ulazi u trošak našeg krajnjeg proizvoda sa 70 posto. Zato ističemo potrebu za hitnim uključivanjem u proces subvencije za velike potrošače električne energije, poduzeća s izrazito visokom energetskom potrošnjom i velikim udjelom troška električne energije u poslovanju. Svi smo na globalnom tržištu pa bi provedba ove mjere i u Hrvatskoj povećala našu konkurentnost, materijalna prava djelatnika, a imali bi i dio sredstava za investicije, jer bi dio sredstava mogli uložiti u zelene projekte,“ pojasnio je Robert Mustač, direktor Messer Croatia plin i Messer Slovenija.

Predstavnici Ministarstva gospodarstva naglasili su da država već podupire industriju kroz fondove i financijske instrumente za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore te su naglasili da je za uvođenje CISAF-a potrebno prije svega definiranje izvora financiranja.

“Bilo je zadovoljstvo sudjelovati u raspravi o tome kako europski regulatorni okvir može biti primijenjen na način koji će industriji omogućiti konkurentnost, smanjenje izloženosti visokim cijenama električne energije i dugoročnu otpornost. Petrol Hrvatska ostaje predan tome da bude pouzdan oslonac poslovnim subjektima, ne samo kao renomirani opskrbljivač energije, već kao strateški partner u razvoju i provedbi održivih energetskih rješenja“, rekla je Tina Jakaša, stručna direktorica za električnu energiju u Petrolu.

Okrugli stol okupio je predstavnike Ministarstva gospodarstva, Hrvatskog operatora tržišta energije, Hrvatske energetske regulatorne agencije te predstavnike 24 tvrtke, od energetski intenzivnih tvrtki do opskrbljivača električne energije.