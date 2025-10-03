Tadija Vrdoljak na čelu Udruženja banaka i drugih financijskih institucija HGK

Na Izbornoj sjednici Udruženja banaka i drugih financijskih institucija HGK, održanoj u Hrvatskoj gospodarskoj komori 2. listopada, izabrano je novo vodstvo Udruženja u idućem četverogodišnjem mandatu.

Novi predsjednik Udruženja je Tadija Vrdoljak, član Uprave Hrvatske poštanske banke, a zamjenici predsjednika su Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave Slatinske banke i Danijel Luković, član Uprave Croatia banke.

Andrej Kopilaš, Tadija Vrdoljak, Danijel Luković; Izvor: HGK

“Zahvaljujem svima na ukazanom povjerenju izborom za predsjednika Udruženja, što smatram velikom čašću i odgovornošću. Udruženje banaka i drugih financijskih institucija HGK predstavlja snažnu platformu za artikuliranje zajedničkih stavova i inicijativa bankarskog sektora, kroz projekte i aktivnosti koji doprinose odgovornom upravljanju osobnim financijama i dugoročnom gospodarskom razvoju. Nastavit ćemo otvarati rasprave o najvažnijim aktualnim temama u suradnji s relevantnim dionicima, čime Udruženje potvrđuje svoju ulogu aktivnog i pouzdanog partnera u razvoju bankarskog sektora i šireg gospodarstva”, poručio je Tadija Vrdoljak, novi predsjednik Udruženja banaka i drugih financijskih institucija.

Predstavljajući aktivnosti Udruženja između dvije izborne sjednice Vanja Dominović, voditeljica Odjela za financijske institucije i makroekonomske analize HGK, istaknula je da su se aktivnosti odvijale kroz pet grupacija koje djeluju u okviru Udruženja: Grupacija banaka, Grupacija tržišta kapitala, Grupacija skrbnika i depozitara, Grupacija faktoringa te Grupacija kreditnih posrednika.

Glavna tematska područja djelovanja grupacija vezana su uz strategiju razvoja tržišta kapitala, financijsku pismenost, suradnju s regulatorom (HNB, HANFA, Ministarstvo financija) i sudjelovanje u kreiranju regulatornog okvira, povezivanje financijskih institucija s gospodarstvenicima kroz sustav HGK, statistiku za potrebe članica te edukacije u organizaciji HGK (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, GDPR, DORA, IDD, ESG, AI i dr.).

U nadolazećem razdoblju nastavljaju se aktivnosti na osnaživanju financijske pismenosti građana te približavanju tržišta kapitala građanima i gospodarstvenicima, o čemu će biti govora i na okruglom stolu u HGK povodom Svjetskog dana štednje. U fokusu će i dalje biti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala RH 2025.-2026., a nastavlja se i suradnja s regulatorima kroz razmjenu mišljenja na kvartalnim savjetovanjima o tržištu kapitala, radne grupe za izradu zakona i stručne edukacije.