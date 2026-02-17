Tehnička i strukovna zanimanja ključna za stabilnost i razvoj gospodarstva. HGK pokrenula projekt  “Izgradi karijeru – skoči u budućnost”

Nedostatak radne snage u Hrvatskoj sve je izraženiji, osobito u tehničkim i strukovnim zanimanjima, gdje potražnja višestruko nadmašuje ponudu kvalificiranih radnika. S ciljem promicanja takvih zanimanja i jačanja suradnje između srednjih škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije i poslodavaca, kao i snažnijeg usklađivanja obrazovnih programa s potrebama gospodarstva.

Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb pokrenula je projekt Izgradi karijeru – skoči u budućnost. Projekt polaznicima završnih razreda strukovnih škola i regionalnih centara kompetentnosti omogućuje upoznavanje poslodavaca, suvremenih tehnologija i radnih procesa te uvid u profesionalne mogućnosti koje im se otvaraju nakon završetka školovanja.

“Izrazito nas raduje snažan interes naših članica, koje prepoznaju vrijednost izravnog kontakta s budućim stručnjacima. Projekt im omogućuje da predstave svoje tvrtke, potrebe i mogućnosti zapošljavanja te prepoznaju mlade talente kojima mogu ponuditi prvo zaposlenje. Vjerujemo da je upravo partnerski pristup – dijalog između škola i poduzetnika – ključan za smanjenje nesklada između obrazovnih programa i potreba tržišta rada. Dugoročno, to znači snažnije, konkurentnije gospodarstvo i mlade ljude koji svoju profesionalnu budućnost vide i grade u hrvatskim tvrtkama”, kazao je Josip Zaher, predsjednik HGK Komore Zagreb.

Josip Zaher, predsjednik HGK Komore Zagreb; Izvor: HGK

Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potvrđuju kroničan nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja te izražen nesrazmjer ponude i potražnje na tržištu rada.

“U prošloj godini tražilo se čak 12.598 radnika u industrijskim i tehničkim zanimanjima. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari, u prošloj godini traženo ih je 1.173, a nezaposlenih je bilo 440, te električari kojih se tražilo 1.926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je svega pet. Također, traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari, dok su od zanimanja s visokom stručnom spremom izrazito traženi inženjeri strojarstva i elektrotehnike. Prosječno vrijeme čekanja na posao u evidenciji HZZ-a kod ovih zanimanja je svega 3,48 mjeseci, što ukazuje na visoku zapošljivost u navedenim sektorima”, istaknula je Ivana Mehle, zamjenica ravnatelja HZZ-a.

Ivana Mehle, zamjenica ravnatelja HZZ-a; Izvor: HGK

Prema podacima HZZ-a, najveći nesrazmjer potražnje i ponude radne snage prisutan je kod sljedećih industrijskih i tehničkih zanimanja: monter/monterka dizala, električar/električarka, elektromonter/elektromonterka, mehaničar/mehaničarka industrijskih strojeva, elektroinstalater/elektroinstalaterka, CNC operater/operatorica, inženjer/inženjerka strojarstva, inženjer/inženjerka elektrotehnike, strojarski tehničar/strojarska tehničarka i strojarski inženjer/strojarska inženjerka.

Projekt Izgradi karijeru – skoči u budućnost u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica održava se već treću godinu za redom.

“Projektom nastojimo aktivno povezati učenike s potencijalnim poslodavcima i tržištem rada putem izravnog kontakta, pružiti im uvid u realni sektor te ih motivirati da dodatno razvijaju svoja znanja i vještine. Kroz projekt također promoviramo tehnička i strukovna zanimanja, koja su sve traženija i cjenjenija u društvu”, kazao je Miroslav Antolčić, ravnatelj Srednje strukovne škole Velika Gorica.

Miroslav Antolčić, ravnatelj Srednje strukovne škole Velika Gorica; Izvor: HGK



Na karijernim sajmovima učenici imaju priliku upoznati se s tržištem rada i konkretnim ponudama tvrtki za obavljanje praktične nastave i zapošljavanje, kao i s ključnim informacijama iz područja financijske pismenosti.

U tvrtki IKS Fenster ističu kako kontinuirano ulažu u razvoj kadrova i novih tehnologija te mladima omogućuju stjecanje praktičnih znanja i pružaju uvid u poslovno okruženje.

“Tražimo motivirane, odgovorne i znatiželjne kandidate koji su spremni učiti, preuzeti inicijativu i dugoročno se razvijati u struci. Mladima koji ulaze u svijet rada poručujemo da budu hrabri, otvoreni za nova znanja i spremni ulagati u svoje vještine, jer se trud i predanost uvijek prepoznaju”, kaže Miljenko Tomić, direktor prodaje tvrtke IKS Fenster.

U tvrtki Auto Hrvatska naglašavaju kako je automehanika posao koji se stalno mijenja i traži znatiželju, volju za usavršavanjem i timski duh.

“Svjesni smo da izazova ima – od manjeg interesa za strukovna zanimanja do brzih tehnoloških promjena koje prate našu industriju. Upravo zato smatramo da je suradnja škola i poslodavaca ključna. Kroz dobru praksu, otvorenu komunikaciju i prilagodbu programa stvarnim potrebama tržišta rada možemo mladima olakšati prve profesionalne korake i učiniti struku privlačnijom”, izjavila je Vera Kutleša, direktorica Odjela ljudskih potencijala tvrtki Auto Hrvatska.

U projekt se uključila i Elka u kojoj kažu da vjeruju u mlade te da žele da nove generacije postanu dio dugogodišnjeg nasljeđa kompanije u Zagrebu i Hrvatskoj.

“Tražimo motivirane kandidate koji su voljni učiti, razvijati se i davati najbolje od sebe u području u kojem rade. Mladima poručujemo da su uz rad, disciplinu i upornost sve mogućnosti dostižne”, kazao je Marko Čepek, član uprave Elke.

“Važni su nam inicijativa, interes za struku i otvorenost prema novim iskustvima. Mladima bih poručio da budu aktivni, informirani i otvoreni za učenje. Istražujte svoje mogućnosti, postavljajte pitanja i hrabro poduzmite prve korake u odabiru karijernog puta. Prilike za praksu, povezivanje s poslodavcima i razvoj vještina temelj su uspješne i dugoročne karijere”, naglasio je Antun Macan, HR Business Partner u Coca-Cola HBC Croatia.

Foto: HGK

Projekt Izgradi karijeru – skoči u budućnost pokrenut je 2024. u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, kao pilot-projekt. Tijekom prošle godine obuhvatio je tri županijska regionalna centra kompetentnosti – u Velikoj Gorici, Samoboru i Dugom Selu, uz sudjelovanje oko 35 tvrtki članica HGK. S obzirom na izrazito veliki interes poslodavaca, ove je godine u projekt uključeno osam srednjih strukovnih škola i pet centara kompetentnosti.