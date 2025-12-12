HGK: Novi Zakon o prostornom uređenju dobra vijest za hrvatsko gospodarstvo

“Vlada je u Hrvatski sabor uputila novi Zakon o prostornom uređenju, koji donosi ono što je gospodarstvu nedostajalo: jasna pravila, brže procese i stabilan okvir ulaganja te uspostavlja moderni, europski sustav planiranja koji povećava konkurentnost Hrvatske i otvara prostor novim investicijama”, rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

U više navrata novi Zakon je predstavljan članovima Udruženja graditeljstva HGK, koji su podržali Zakon kojim se otklanjaju dileme i jasno odgovara na pitanja o prostornim uvjetima provedbe projekata. Investitori dobivaju nedvosmislene odgovore umjesto prijašnje pravne nesigurnosti i prepuštenosti pojedinačnim interpretacijama i proizvoljnim ocjenama.

“Kao Komora koja skrbi o interesima cjelokupnog gospodarskog sektora, svjesni smo značaja prostornoga planiranja. Činjenica je da dosadašnje procedure nisu bile dovoljno jasne, stoga smatramo iznimno pozitivnim što novi Zakon po prvi puta obvezuje i nositelja izrade i stručnog izrađivača na cjelovito planiranje prostora sa svim propisanim sadržajima”, istaknuo je predsjednik HGK.

Prostor se više ne planira prema individualnoj volji, već prema pravilima koja štite javni interes. Javni interes se očituje, kad je gospodarski sektor u pitanju, u odgovornom i sustavnom prostornom planiranju. Takvo integralno planiranje, putem digitalne platforme, značajno skraćuje vrijeme pripreme projekata te stvara temelje za moderniji i učinkovitiji razvoj prostora.

Ovaj Zakon, nakon dugih godina iščekivanja, donosi odlučan iskorak prema zelenoj i digitalnoj Hrvatskoj te nakon razdoblja neujednačenih tumačenja, sporih procedura i neusklađenih prostornih planova, donosi jasna pravila, brže procese i veću pravnu sigurnost — preduvjete za snažan investicijski ciklus.

Hrvatska postaje pouzdano i poticajno okruženje za domaće i strane investitore, stoga Hrvatska gospodarska komora daje punu podršku ovom Zakonu.