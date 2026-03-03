AmCham Hrvatska: Lani 58 % poduzeća poslovalo bolje no godinu ranije, tvrtkama je sve veći problem cijena rada

AmCham Hrvatska predstavila je rezultate svog godišnjeg istraživanja poslovnog okruženja u Hrvatskoj provedenog među svojim članovima.

Američka gospodarska komora u Hrvatskoj predstavila je rezultate desetog Istraživanja poslovnog okruženja u Hrvatskoj. Ono je provedeno među 180 članova uprava domaćih i međunarodnih tvrtki, odnosno nešto manje od polovine članica komore. Riječ je o uglavnom uspješnim hrvatskim tvrtkama domaćih i inozemnih vlasnika.

.„Rezultati pokazuju da je u 2025. godini 58 posto poduzeća ocijenilo svoje poslovanje boljim nego godinu ranije. Iako većina poduzeća i dalje bilježi rast, vidljiv je postupni porast udjela onih kojima rezultati stagniraju, što upućuje na usporavanje gospodarskog rasta. Gotovo 40 posto poduzeća povećalo je broj zaposlenih, dok je polovica zadržala postojeću razinu zaposlenosti“, istaknula je Rina Musić, predsjednica Vijeća upravitelja AmChama.

Cijena rada i nedostatak radne snage

Prema rezultatima istraživanja, nedostatak odgovarajuće radne snage treću godinu zaredom ostaje glavni ograničavajući faktor poslovanja. Na drugom mjestu su složene i dugotrajne administrativne procedure, koje su u odnosu na prošlu godinu zamijenile oporezivanje rada, dok je inflacija na trećem mjestu. Gleda li se najveća pogoršanja, na prvom mjestu je cijena rada.

Najveća pogoršanja tvrtke vide u rastu cijene rada; Screenshot: Istraživanje AmChama Hrvatska

„Od 2021. bilježimo postupni rast udjela poduzeća čiji su rezultati ostali na istoj razini, što ukazuje na usporavanje rasta. Najveća pogoršanja uvjeta poslovanja u posljednjih pet godina su cijena rada dostupnost i kvaliteta radne snage, provedba pravnih pravila i procedura, rad pravosuđa i kvaliteta zakonodavnog okvira. To jasno pokazuje gdje su potrebni daljnji reformski iskoraci“, naglasila je Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmCham-a.

Većina tvrtki koristi AI

Unatoč izazovima, 72 posto poduzeća planira širenje poslovanja u Hrvatskoj u sljedeće tri godine, dok 64 posto planira nova zapošljavanja. Od toga 17 posto poduzeća planira zaposliti više od 20 novih zaposlenika.

U regionalnoj usporedbi, 38 posto ispitanika ocjenjuje uvjete poslovanja u Hrvatskoj među povoljnijima u odnosu na druge države srednje i istočne Europe, što predstavlja porast od 6 posto u odnosu na prošlu godinu. Ipak, kao najveći nedostaci i dalje se ističu malo tržište, cijena rada i spora administracija.

Velika većina ispitanih poduzeća (78%) već koristi umjetnu inteligenciju u poslovanju, najčešće za automatizaciju administrativnih procesa, istraživačke aktivnosti, marketing i analizu potrošača, donošenje poslovnih odluka te za korisničku podršku. Doduše, istraživanje nije išlo u dubinu, pa nije poznato koliko koristi svima dostupna rješenja u manjoj mjeri, a koja su tome pristupila ozbiljnije.

Značajni udio poduzeća (85%) ne očekuje da će primjena AI-ja značajnije utjecati na broj zaposlenika, dok 32 posto procjenjuje potrebu za dodatnim usavršavanjem radne snage radi njegove implementacije.