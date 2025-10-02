Američki trgovački lanac uklanja umjetne boje iz proizvoda svojih robnih marki

Najveći američki trgovac na malo kaže da će prehrambeni proizvodi privatnih robnih marki, uključujući Great Value, ukinuti umjetne boje do 2027. godine.

Velike promjene dolaze u odjele s hranom najvećeg američkog trgovca na malo.

Walmart je objavio da će ukloniti sintetičke boje iz svih prehrambenih proizvoda svojih privatnih robnih marki. Te marke uključuju Marketside, Bettergoods i Great Value, koja je najveća nacionalna marka pakirane robe široke potrošnje, koja se nalazi u 90% kućanstava, prema NielsenIQ-u.

Trgovac je postavio rok za provedbu do siječnja 2027. Također se obvezao ukloniti 30 drugih sastojaka, uključujući određene konzervanse, umjetna sladila i zamjene za masti, prenosi NBC.

Prelazak na prirodne boje značit će preoblikovanje i testiranje više od 1000 proizvoda, iako Walmart tvrdi da 90% njihovih prehrambenih artikala već ne sadrži umjetne boje. Tvrtka je rekla da taj potez odražava promjenjive preferencije kupaca.

“Ovo je izravan odgovor na ono što nam kupac poručuje“, rekao je Scott Morris, viši potpredsjednik Walmartovih privatnih prehrambenih marki.

Ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. i Agencija za hranu i lijekove (FDA) potiču proizvođače hrane da postupno ukinu umjetne boje do kraja 2027. godine. Do sada se agencija oslanjala na dobrovoljne obveze tvrtki umjesto na nametanje opće regulatorne zabrane. Tvrtke poput Kraft Heinza i General Millsa najavile su slične planove za uklanjanje sintetičkih boja iz prehrambenih proizvoda.

Walmart je rekao da se prelazak na prirodne prehrambene boje priprema već godinama, ali da vrijeme objave odražava trenutne trendove u industriji. “Kupac je glasniji nego ikad prije i osjećali smo da je industrija spremna za ovu promjenu”, objasnio je Morris.