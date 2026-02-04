APN zaprimio više od 4,1 tisuću zahtjeva za povrat poreza za prvu nekretninu

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do 4. veljače zaprimila je ukupno 4.138 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a odobreno je zasad njih 2.776 u vrijednosti od 21,4 milijuna eura, podaci su Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prijave za povrat poreza započele su 5. lipnja lani, stupanjem na snagu Pravilnika o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine. Riječ je o trajnoj mjeri namijenjenoj mladim građanima i obiteljima, kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja, ističu iz Ministarstva.

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je njih 3.676. Na dopunu dokumentacije upućeno je 280 zahtjeva, dok je 620 zahtjeva odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva.

Od ukupnog broja, ističu iz Ministarstva, 189 zahtjeva ili oko 4,9 posto odbačeno je zbog cijene nekretnine koja je prelazila zakonom propisani prag od 50 posto iznad prosječne objavljene cijene. Ostali razlozi odbijanja odnosili su se na ugovore o kupoprodaji potpisane prije 1. siječnja 2025., stariju životnu dob od zakonom propisane, posjedovanje drugih nekretnina ili pak višestruko podnošenje zahtjeva unutar istog kućanstva.

Ukupna vrijednost dosad odobrenih potpora iznosi 21,4 milijuna eura od čega se 15,35 milijuna eura odnosi na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), a 6,04 milijun eura na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama (PPN).

Prosječan iznos potpore je 14.749 eura za PDV i 3.482 eura za PPN. Od 2.776 odobrenih zahtjeva, 1.041 odnosi se na povrat PDV-a, a 1.735 na povrat PPN-a. Prosječna potpora po obitelji iznosi 7.707 eura, naveli su iz Ministarstva.

Najmlađi podnositelji imaju 18, a najstariji 44 godine

Od 2.776 odobrenih zahtjeva, najviše ih je iz Grada Zagreba, njih 1.239. Slijede Zagrebačka županija s 262, Splitsko-dalmatinska s 256 i Primorsko-goranska s 212 odobrenih zahtjeva.

Iz Osječko-baranjske županije dolazi 115 odobrenih zahtjeva, po 76 zahtjeva dolazi iz Vukovarsko-srijemske i Zadarske županije, 69 jest iz Istarske županije i 62 iz Dubrovačko-neretvanske županije. U Karlovačkoj županiji odobrena su 52 zahtjeva, u Brodsko-posavskoj i Varaždinskoj po 50 te po 40 zahtjeva u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

U Sisačko-moslavačkoj odobreno je 38 zahtjeva, Krapinsko-zagorskoj 33 i Međimurskoj 30. Iz Šibensko-kninske županiji dolazi 23 zahtjeva, Virovitičko-podravske 21, a iz Ličko-senjske i Požeško-slavonske po 16 zahtjeva.

Zahtjevi za potporama pristigli su iz svih dijelova Hrvatske, pa su potpore isplaćene mladima u svim hrvatskim županijama. Među gradovima prednjače Zagreb (1.239), Split (155), Rijeka (138), Velika Gorica (92), Osijek (71), Zadar (69), Zaprešić (53), Slavonski Brod (36) te Karlovac i Vinkovci (32).

Prosječna dob podnositelja zahtjeva je 32 godine. Najmlađi podnositelji imaju 18, dok najstariji ima 44 godine, što je ujedno i gornja dobna granica propisana izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Prosječan broj članova kućanstva su dvije osobe, a najveće kućanstvo čini obitelj s 12 članova. Prosječna površina nekretnina iznosi 71 četvorni metar. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev za potporu nalazi se u Zagrebu i ima 18 m2, dok je površinom najveća nekretnina od 259 m2 zabilježena u Istarskoj županiji.

Prosječna cijena nekretnina na temelju 2.776 odobrenih zahtjeva iznosi 2.204 eura po četvornom metru. Najviša zabilježena cijena od 5.263 eura po četvornome metru odnosi se na nekretninu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a nekretnina s najnižom cijenom, 103 eura po četvornome metru, kupljena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naveli su iz Ministarstva.