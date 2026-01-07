APN zaprimio 3.560 zahtjeva za povrat poreza za prvu nekretninu

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do kraja 2025. zaprimila je ukupno 3.560 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a odobreno je zasad njih 2.340 u vrijednosti 17,95 milijuna eura, podaci su Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prijave za povrat poreza započele su 5. lipnja lani, stupanjem na snagu Pravilnika o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine. Riječ je o trajnoj mjeri namijenjenoj mladim građanima i obiteljima, kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja, ističu iz Ministarstva.

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je njih 3.135. Potpuno je 2.340 zahtjeva i svaki je odobren. Na dopunu dokumentacije upućeno je 250 zahtjeva, dok je 545 zahtjeva odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva.

Od ukupnog broja, svega 155 zahtjeva (oko 4,9 posto) odbačeno je zbog cijene nekretnine koja je prelazila zakonom propisani prag od 50 posto iznad prosječne objavljene cijene. Ostali razlozi odbijanja, osim previsoke cijene ili kvadrature, odnosili su se na ugovore o kupoprodaji potpisane prije 1. siječnja 2025., stariju životnu dob od zakonom propisane, posjedovanje drugih nekretnina ili pak višestruko podnošenje zahtjeva unutar istog kućanstva.

Ukupna vrijednost dosad odobrenih potpora iznosi 17,95 milijuna eura od čega se 12,88 milijuna eura odnosi na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), a 5,1 milijun eura na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama (PPN).

Prosječan iznos potpore je 14.609 eura za PDV i 3.475 eura za PPN. Od 2.340 odobrenih zahtjeva, 882 odnose se na povrat PDV-a, a 1.458 na povrat PPN-a. Prosječna potpora po obitelji iznosi 7.694 eura, naveli su iz Ministarstva.

Najviše zahtjeva iz Zagreba

Od 2.340 odobrenih zahtjeva, najviše ih je iz Grada Zagreba, njih 1.057. Slijede Zagrebačka županija s 230, Splitsko-dalmatinska s 214, Primorsko-goranska sa 18 i Osječko-baranjska sa 103 odobrena zahtjeva.

Iz Vukovarsko-srijemske županije dolaze 63 odobrena zahtjeva, 59 ih je iz Zadarske, 57 iz Istarske županije i 51 iz Dubrovačko-neretvanske županije. U Karlovačkoj županiji odobrena su 42 zahtjeva, Brodsko-posavskoj 41, Varaždinskoj 35, a Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji po 34 zahtjeva. U Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je 29 zahtjeva, Međimurskoj 25, Krapinsko-zagorskoj 23, Šibensko-kninskoj županiji 19, Virovitičko-podravskoj 18, Požeško-slavonskoj 14 i Ličko-senjskoj 11 zahtjeva.

Među gradovima prednjače Zagreb (1.057), Split (135), Rijeka (116), Velika Gorica (81), Osijek (63), Zadar (53), Zaprešić (47), Slavonski Brod (31) i Karlovac (28).

Prosječna cijena nekretnine 2.200 eura po kvadratu

Prosječna cijena nekretnina na temelju 2.340 odobrenih zahtjeva iznosi 2.200 eura po četvornom metru. Najviša zabilježena cijena od 5.013 eura po četvornome metru odnosi se na nekretninu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nekretnina s najnižom cijenom, 103 eura po četvornome metru, kupljena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Prosječna dob podnositelja zahtjeva iznosi 32 godine. Najmlađi podnositelj ima 18 godina i dolazi iz Zagreba, dok najstariji ima 44 godine, što je ujedno i gornja dobna granica propisana izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Prosječan broj članova kućanstva jesu dvije osobe, a najveće kućanstvo čini obitelj s 12 članova.



Prosječna površina nekretnina iznosi 70 četvornih metara. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev za potporu nalazi se u Zagrebu i ima 18 četvornih metara, dok je površinom najveća nekretnina od 259 četvornih metara zabilježena u Istarskoj županiji, naveli su iz Ministarstva.