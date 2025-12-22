Izmjene Zakona o posredovanju donijet će više reda na tržištu nekretnina

Izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina dodatno će se ojačati pravna sigurnost, transparentnost i profesionalnost u obavljanju djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina. Istodobno se očekuje jačanje povjerenja građana u posrednike te veća zaštita korisnika usluga.

Uspostava preciznijeg mehanizma nadzora također je predviđena izmjenama Zakona, kao i jasno definiranje prava i obveza posrednika u prometu nekretnina i agenata posredovanja u prometu nekretninama.

“Usporedno s rastom cijena nekretnina, u posljednje dvije godine zabilježen je porast broja agencija u Hrvatskoj. Posljedično, s povećanjem broja sudionika u prometu nekretninama došlo je do određenog pada kvalitete usluge, ali i porasta nelegalnog djelovanja mnogih koji se bave posredovanjem. Ključno je prepoznati važnost i potrebu korisnika usluga da surađuju isključivo s legalnim posrednicima, jer se samo na taj način dugoročno može osigurati kvalitetnija i profesionalnija usluga te veća sigurnost za klijente”, ističe Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina na snazi je od 2007. godine, a intencija predloženih izmjena jest da svojim odredbama djeluju destimulirajuće na neetične i nelegalne prakse u posredovanju nekretnina, ponajprije kroz znatno povećanje iznosa propisanih kazni. Nacrt prijedloga Zakona o posredovanju u prometu nekretnina trenutačno je u e-savjetovanju, a očekuje se da će izmjene na snagu stupiti u prvom dijelu 2026.

Izmjenama Zakona predviđene su kazne za subjekte na tržištu nekretnina koji nelegalno obavljaju poslove posredovanja, odnosno bez važeće licence i rješenja Ministarstva gospodarstva o obavljanju djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina. Razlog uvođenja strožih kaznenih odredbi leži u povećanju broja takvih nelegalnih subjekta, kao i u učestaloj praksi dovođenja potrošača u zabludu da poslove posredovanja može obavljati legalno isključivo agent. Prema važećoj regulativi, agent može zakonito poslovati samo ako je zaposlen kod registriranog posrednika odnosno agencije te on nema ovlasti koje ima registrirani posrednik odnosno agencija.

Udruženje poslovanja nekretninama apelira na potrošače da prije bilo kakvog kontakta s posrednikom/agencijom, provjere njihovu legalnost u Registru posrednika. U Registar posrednika pri HGK, koji je dostupan na uvid svim građanima, trenutno su upisana 1.534 posrednika/agencije, što je povećanje od oko 17% u odnosu na prošlu godinu. Istodobno, u Imenik agenata u prometu nekretnina, koji vodi HGK, upisano 4.896 agenata.

“Jasnije definirani odnosi između posrednika i agenata povećavaju transparentnost poslovanja, smanjuju mogućnost zlouporaba i jačaju povjerenje korisnika usluga. Također, zabrana istovremenog zastupanja više posrednika dodatno će povećati profesionalnost agenata i smanjiti sukob interesa. Učinci novih odredbi ogledaju se u većoj odgovornosti posrednika i njihovih agenata, boljem uvidu u njihove kvalifikacije i povećanoj zaštiti korisnika”, kaže Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK; Izvor: HGK

Izmjene Zakona predviđaju kazne za one posrednike ili nelegalne agente koji će oglašavati nekretnine bez potpisanog ugovora o posredovanju s vlasnikom nekretnine, koji je bitan dokument jer regulira međusobne odnose posrednika i nalogodavca i čini ih transparentnima. Na taj način će se osigurati veća pravna sigurnost za sve sudionike tržišta, potaknuti odgovorno postupanje posrednika te će se uskladiti nacionalni zakonodavni okvir s europskim standardima i dobrom praksom.

Izmjene Zakona o posredovanju trebale bi stati na kraj lošim praksama na tržištu nekretnina, jer stvaraju veliku konfuziju na tržištu te nanose štetu svim sudionicima u prometu nekretninama.

Posrednik ima pravo naplatiti naknadu i od prodavatelja i od kupca u okviru istog posla/posredovanja, ali isključivo ako za to postoji valjano sklopljen ugovor o posredovanju. Drugim riječima, provizija se može naplatiti od prodavatelja, kupca, najmodavca ili druge ugovorene strane – samo ako je takva obaveza unaprijed ugovorena. U Udruženju upozoravaju na neprihvatljivu praksu pojedinih posrednika koji dovode korisnike usluga u zabludu, navodeći ih na potpisivanje zapisnika ili sličnih dokumenata, a koji je zapravo ugovor o posredovanju.

Udruženje poslovanja nekretninama HGK smatra da bi inspekcijski nadzor prvenstveno trebao biti usmjeren na najteže povrede Zakona, kao što su obavljanje posredovanja bez licence, oglašavanje nekretnina bez pisanog naloga te angažiranje agenata bez stalnog zaposlenja. Sankcioniranjem takvih nezakonitih praksi smanjile bi se zlouporabe, podigla razina profesionalnosti i dodatno ojačalo povjerenje građana u tržište nekretnina.