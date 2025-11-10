Hanfina analiza rizika u financijskom sektoru: Inflacija i rast cijena nekretnina glavni izvori rizika

HANFA je objavila novo izdanje svog dokumenta koji analizira kretanja i upozorava na rizike u sektoru financijskih usluga.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je dvanaesto izdanje publikacije Makroprudencijalni skener rizika (PDF). Riječ je o publikaciji koja pruža sveobuhvatan pregled ključnih kretanja i rizika u sektoru financijskih usluga u prvoj polovici 2025. godine. Ona promatra sve segmente domaćeg nebankarskog tržišta u kontekstu šireg makroekonomskog i financijskog okruženja.

Iz Hanfe navode kako je razina sistemskih rizika u sektoru financijskih usluga u prvom polugodištu ostala povišena, unatoč nastavku gospodarskog rasta i stabilnim fiskalnim izgledima. Glavni izvori rizika i dalje su povišeni inflacijski pritisci i nastavak rasta cijena na tržištu nekretnina, koji povećavaju ranjivost makroekonomskog okružja.

Odluke SAD-a utjecale na financijska tržišta

Financijska su tržišta obilježili kratkotrajni, ali snažni skokovi volatilnosti potaknuti protekcionističkim odlukama SAD-a, koje su privremeno pojačale nesigurnost na globalnim tržištima. Nakon što su trgovinski pregovori ublažili napetosti, volatilnost se smanjila, a tržišni se sentiment oporavio. Zahvaljujući tome, većina klasa financijske imovine zabilježila je rast, što se povoljno odrazilo na profitabilnost sektora financijskih usluga i pridonijelo blagom smanjenju cikličkih rizika.

Unatoč povoljnim kretanjima dugoročni sistemski rizici sektora zadržani su na povišenoj razini. Sektor je i dalje osjetljiv na tržišne i kamatne šokove, a visoka koncentracija izloženosti institucionalnih investitora i dalje čini potencijalni kanal prijenosa rizika u slučaju rasta globalno potisnute premije za rizik. Izloženost klimatskim rizicima ocjenjuje se umjerenom, no njihova važnost u procjeni ukupnih sistemskih ranjivosti postupno raste, u skladu s regulatornim i tržišnim trendovima.

Sukobi ugrožavaju financijsku stabilnost

Središnja je tema ovog broja utjecaj geopolitičkih rizika na domaće makroekonomsko okružje i poslovanje sektora financijskih usluga. Trgovinski sukobi, oružani konflikti i kibernetički napadi postaju ključni izazovi za očuvanje financijske stabilnosti jer mogu dovesti do fragmentacije globalne trgovine i destabilizacije financijskih tržišta, povećavajući neizvjesnost i sistemske ranjivosti. Premda su se recentni geopolitički šokovi na domaće tržište odrazili ograničeno i kratkotrajno, njihovo intenziviranje nakon početka rata u Ukrajini potvrđuje važnost pravovremenog praćenja i razumijevanja transmisijskih kanala kroz koje se ti rizici mogu prenijeti na likvidnost i cijene imovine.

Sustavno praćenje geopolitičkih rizika i drugih izvora nesigurnosti ključno je za pravovremeno makrobonitetno djelovanje i jačanje otpornosti financijskog sustava. Objavom ove publikacije Hanfa nastavlja doprinositi transparentnosti i boljem razumijevanju sistemskih rizika, potičući razvoj mjera usmjerenih prema smanjenju ranjivosti sektora i jačanju povjerenja u domaći financijski sustav.