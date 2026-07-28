Atlantic grupa ostvarila 39 posto veću dobit, podignuta očekivanja za 2026. 

Atlantic Grupa u prvom polugodištu ostvarila je normaliziranu neto dobit od 20,1 milijun eura, što je 39,2 posto više nego godinu ranije, a na temelju ostvarenih rezultata, u kompaniji su podignuli svoja očekivanja za cijelu ovu godinu.

U prvom polugodištu Atlantic grupa ostvarila je prihod od prodaje u visini od 618,8 milijuna eura ili 10,6 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA je pritom bila 59,1 milijun eura ili 16,7 posto viša, izvijestili su u utorak iz te kompanije.

Prvu polovinu 2026. godine obilježio je dvoznamenkasti rast prihoda i profitabilnosti, a provedena reorganizacija početkom godine dodatno je ojačala operativnu podlogu za efikasno vođenje poslovanja. Rast je ostvaren u svim strateškim poslovnim i distribucijskim područjima, uz nastavak ulaganja u zaposlenike i poslovanje, unatoč pritiscima visokih cijena ključnih sirovina, prije svega sirove kave, navodi se u priopćenju.

“Na temelju ostvarenih rezultata i očekivanja za nastavak godine, podižemo inicijalna očekivanja za 2026. godinu te sada očekujemo prihod od oko 1,3 milijarde eura, normaliziranu EBITDA-u iznad 115 milijuna eura i nastavak blagog rasta EBITDA marže“, istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

Podsjetimo, ta je kompanija lani imala prihod od prodaje od 1,19 milijardi eura ili 10,2 posto više nego u 2024., dok je neto dobit porasla 20,9 posto na 32 milijuna eura.