Nakon više od 20 godina Toyota nije najvrjednija japanska kompanija. Evo tko ju je prestigao

Poziciju najvrjednije japanske kompanije preuzela je grupa koja svoju budućnost gradi na umjetnoj inteligenciji i poluvodičima.

SoftBank je preuzeo titulu najvrjednije japanske kompanije, svrgnuvši Toyotu s pozicije koju je držala više od dva desetljeća. Riječ je o još jednom pokazatelju koliko je umjetna inteligencija promijenila prioritete globalnih investitora i preoblikovala tržišne vrijednosti nekadašnjih industrijskih divova.

Dionice SoftBanka skočile su u ponedjeljak više od 14 posto i dosegnule povijesni maksimum nakon što je kompanija objavila plan ulaganja do 75 milijardi eura u veliku mrežu AI računalnih klastera u Francuskoj. Od početka godine vrijednost dionice porasla je više od 85 posto.

Transformacija tržišta

Taj rast podigao je tržišnu kapitalizaciju grupacije Masayoshija Sona na 48,8 bilijuna jena (oko 306 milijardi dolara), čime je prestigla Toyotu, čija je vrijednost nakon pada dionice od 4,5 posto skliznula na 45,9 bilijuna jena.

Promjena na vrhu japanske korporativne hijerarhije simbolizira širu transformaciju tržišta. Desetljećima su tržištem dominirali automobilski proizvođači i industrijski divovi, no danas investitori najviše vrednuju kompanije koje predvode razvoj umjetne inteligencije i poluvodiča.

SoftBank je posljednjih godina postao jedan od najvećih globalnih ulagača u AI sektor zahvaljujući snažnoj povezanosti s OpenAI-jem, tvorcem ChatGPT-a, ali i vlasništvu nad Armom, britanskom kompanijom za dizajn čipova koja predstavlja jedan od najvrjednijih aduta u portfelju japanske grupacije.

Rekordan rast indeksa Nikkei

AI euforija ne podiže samo SoftBank. Japanski burzovni indeks Nikkei 225 u ponedjeljak je prvi put u povijesti nakratko premašio granicu od 67.000 bodova te je od početka godine porastao gotovo 30 posto, piše Financial Times.

Analitičari Nomure procjenjuju da bi indeks do kraja 2026. mogao dosegnuti 68.000 bodova, a tijekom sljedeće godine čak i 70.000, ponajviše zahvaljujući optimističnijim prognozama za kompanije iz sektora umjetne inteligencije i poluvodiča.

Ipak, pojedini analitičari upozoravaju da tržište ulazi u fazu u kojoj će investitori morati procijeniti mogu li očekivanja o rastu prihoda AI kompanija pratiti vrtoglave valuacije. Za sada, međutim, tržište ima jasnog favorita. Nakon više od 20 godina dominacije Toyote, Japan je dobio novog korporativnog prvaka i on dolazi iz svijeta umjetne inteligencije.