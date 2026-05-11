AVITEH otvorio vlastitu poslovnu zgradu i novu poslovnicu u Zagrebu, investicija vrijedna dva milijuna eura

AVITEH, kompanija za profesionalnu foto, video i audio opremu koja zastupa brendove kao što su Sony, Canon, DJI i Blackmagic Design, danas je otvorila vlastitu poslovnu zgradu i novu poslovnicu na zagrebačkom Jankomiru.

AVITEH poslovna zgrada u kojoj su smješteni prodajno-izložbeni salon, prostori za prezentacije i evente, uredi i skladište prostire se na 1.000 m2 i kompaniji omogućava još efikasnije poslovanje. Objekt je projektirala tvrtka Pixel Više, a dizajn interijera potpisuje studio Urbane ideje. Ukupna vrijednost investicije je dva milijuna Eura, u što ulazi projektiranje, gradnja i opremanje zgrade.

“Otvaranje nove poslovne zgrade i preseljenje poslovnice u veći i moderniji prostor za nas predstavlja važan strateški iskorak. Sada na jednom mjestu kupcima možemo pružiti kvalitetnije iskustvo kupnje, stručno savjetovanje i podršku. Naših tridesetak zaposlenika u Hrvatskoj i dugogodišnja poslovna partnerstva jamac su najviše kvalitete usluge svima u području foto, video i TV industrije i opreme”, izjavio je Dario Lesić, direktor AVITEH-a.

AVITEH u svom portfelju ima više od sto svjetski poznatih brendova, te oprema profesionalce i entuzijaste koji se bave fotografijom, snimatelje i kreatore sadržaja, televizijske i produkcijske kuće, obrazovne institucije i sigurnosne službe. U ponudi se posebno ističe široka ponuda bespilotnih letjelica – od hobi modela preko profesionalnih foto i video dronova do složenih bespilotnih sistema.

Osim u širenje svoje ponude, AVITEH dugoročno investira i u lojalnost svojih kupaca i partnera u Hrvatskoj i regiji, te u stručnost svojih zaposlenika. Prisutan je na eventima poput ZagrebDoxa i DroneDaysa i sajma CinePhotoDays, čiji je glavni organizator od početka.

AVITEH posluje na domaćem tržištu od 2012. godine, a od 2024. prisutan je i na tržištu Bosne i Hercegovine s poslovnicom u Sarajevu, te od 2026. i na tržištu Srbije s poslovnicom u Beogradu. Tvrtka posluje kroz tri prodajna kanala – maloprodaju, veleprodaju i internetsku trgovinu.