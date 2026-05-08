Kultni proizvođač sportskih automobila gasi tri podružnice i ukida 500 radnih mjesta

Porsche je objavio u petak da planira ukinuti više od 500 radnih mjesta gašenjem triju podružnica kako bi se ponovno fokusirao na svoje temeljno poslovanje.

Kompanija će ugasiti Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH i Cetitec GmbH.

“Porsche se mora ponovno usmjeriti na svoje osnovno poslovanje. To je neizostavan temelj za uspješno strateško restrukturiranje”, poručio je izvršni direktor Michael Leiters u priopćenju.

“To nas prisiljava na bolne rezove — uključujući i naše podružnice”, dodao je.

Njemački proizvođač sportskih automobila u prvom tromjesečju 2026. zabilježio je daljnji pad dobiti dok istodobno pojačava mjere rezanja troškova kako bi se nosio s rastućim pritiscima carina, geopolitičkih nestabilnosti i slabosti u ponudi svojih modela.

Porsche se u travnju 2026. povukao iz vlasničke strukture Rimac Grupe i Bugatti Rimca, prodavši udio od 45 posto u zajedničkoj tvrtki Bugatti Rimac, kao i 20,6 posto udjela u krovnoj Rimac Grupi konzorciju predvođenom HOF Capitalom.