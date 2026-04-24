Porsche se povlači, Rimac s partnerima preuzima Bugatti

Konzorcij koji predvodi HOF Capital otkupiti će Porscheove udjele u Rimac Grupi i Bugatti Rimcu. Riječ je o 20,6 postotnom udjelu u Rimac Grupi i 45 postotnom direktnom udjelu u Bugatti Rimcu. Ugovor je potpisan u petak, a od realizacije ga dijele još regulatorna odobrenja nadležnih tijela.

Njemački Porsche koji je 2021. godine postao suvlasnik Rimac Grupe i pripojio poznatu automobilsku marku Bugatti Rimac automobilima, sada se povlači. Ta opcija već neko vrijeme se spominjala u medijima i bila je predstavljena kao želja Mate Rimca da s partnerima otkupi udio. No, kako je Porsche u posljednje vrijeme imao globalni pad prihoda i prodaje, možda je i to bio razlog njihovog povlačenja iz tvrtke.

Nakon završetka transakcije dogovorene 24. travnja 2026. godine, Rimac Grupa će preuzeti kontrolu nad cijelim Bugatti Rimcem, koji je ujedno 100 postotni vlasnik Bugatti Automobiles u Francuskoj. U priopćenju je navedeno preuzimanje prikazano kao strateško partnerstvo s HOF Capitalom i BlueFive Capitalom s ciljem podrške kontinuiranom rastu. HOF Capital poznat je po investicijama investitor u tvrtke kao što su SpaceX, OpenAI i Anthropic. S obzirom na veličinu Porscheovih udjela, jasno je da će oni sada postati najveći dioničar uz Matu Rimca, osnivača i glavnog izvršnog direktora (CEO) Bugatti Rimca. S obzirom na regulatorna odobrenja, završetak transakcije očekuje se do kraja 2026. godine. Uključene strane su se dogovorile da će financijske uvjete transakcije zadržati povjerljivima, osim kada je njihovo objavljivanje potrebno sukladno primjenjivim obvezama financijskog izvještavanja.

Porsche i Rimac Grupa osnovali su 2021. godine Bugatti Rimac kao joint venture kako bi služio kao dom kultnom Bugatti brandu. U joint venturu, Porsche drži manjinski dio od 45 posto, dok je Rimac Grupa vlasnik 55 posto udjela. Porsche također drži 20,6 posto udjela u Rimac Grupi. Kao dio transakcije koja je najavljena danas, Nakon prodaje, Rimac Technology i dalje će ostati dobavljač ključnih komponenti za Porsche i druge marke Volkswagen koncerna. Konzorcij investitora uključuje BlueFive Capital kao najvećeg investitora, kao i grupu institucionalnih investitora iz SAD-a i Europe.

Michael Leiters, CEO Porsche AG-a, izjavio je: “Prilikom stvaranja joint venturea Bugatti Rimac, zajedno s Rimac Grupom, uspješno smo stvorili temelje za budućnost Bugatti branda. I kao rani investitor u Rimac Grupu, Porsche je dao značajan doprinos u razvoju kompanije Rimac Technology u Tier-1 automobilsku tehnološku kompaniju. Sada, s prodajom našeg udjela, želimo pokazati da ćemo se fokusirati na core business Porschea. Želimo zahvaliti Mati Rimcu i njegovom timu na konstruktivnoj suradnji i međusobnom povjerenju tijekom proteklih godina.“

Mate Rimac, CEO Bugatti Rimca, izjavio je: “Porsche je bio naš ključan partner i iznimno smo zahvalni na njegovoj ulozi u uspostavljanju Bugatti Rimca. Sa snažnim temeljima koju je njegova podrška dala, sada imamo strukturu koja nam omogućuje da još brže ostvarujemo našu dugoročnu viziju. Radujemo se suradnji s našim novim partnerima dok ćemo sa Porscheom i drugim članicama Volkswagen koncerna i dalje surađivati kao dobavljač ključnih komponenti poput baterija i pogonskih sustava.”

Hisham Elhaddad, Suosnivač i Managing Partner u HOF Capitalu, izjavio je: “Više od stoljeća, Bugatti je bio brand čija tradicija i inovacija djeluju na najvišem nivou. Ponosni smo što ćemo kroz suradnju s Matom Rimcem i njegovim timom graditi novo poglavlje, kombinirajući disciplinirani rast s majstorskom tradicijom i originalnošću koji ostaju nenadmašni.“

Hazem Ben-Gacem, Osnivač i Chief Executive u BlueFive Capitalu, izjavio je: “Bugatti je simbol automobilske strasti, koju je stvorio Ettore Bugatti težeći za spojem ljepote i performansi. BlueFive Capital pristupa ovoj prilici ne samo kroz financijsku transakciju, već se radujemo raditi zajedno s cijelim Bugatti Rimac timom u čast tom nasljeđu za generacije koje tek dolaze.”