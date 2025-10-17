Porsche imenovao bivšeg šefa McLarena mogućim nasljednikom direktora Blumea

Tijekom tri godine Blumeova dvostrukog mandata, dionice Volkswagena pale su za više od trećine, dok je vrijednost Porscheovih dionica prepolovljena.

Porsche je u petak imenovao Michaela Leitersa, bivšeg izvršnog direktora McLarena, kao mogućeg nasljednika sadašnjeg direktora Olivera Blumea, u potezu kojim želi okončati Blumeovu dvostruku ulogu na čelu Porschea i Volkswagena, nakon sve glasnijih kritika investitora.

Blume je na čelo Porschea došao prije deset godina, no posljednje tri godine istodobno vodi i matičnu kompaniju Volkswagen. Obje tvrtke trenutno prolaze kroz proces restrukturiranja, za koji su neki ulagači istaknuli da zahtijeva punu posvećenost jednog izvršnog direktora, piše Reuters.

“Započet će pregovori s Leitersom”, priopćili su iz Porschea u petak, dodajući da su vodeći članovi nadzornog odbora ovlastili tijelo da započne razgovore s Blumeom o raskidu njegovog ugovora na čelu Porschea.

Nema, međutim, planova da Blume napusti Volkswagen. Porsche i VW suočeni su s velikim izazovima – od uvođenja carina i slabe potražnje u Kini do skupe tranzicije prema električnim vozilima.

Više njemačkih medija objavilo je ranije u petak da je nadzorni odbor Porschea odlučio razići se s Blumeom kako bi se mogao u potpunosti posvetiti vođenju Volkswagena. Dnevnik Bild, pozivajući se na šest neimenovanih izvora, naveo je da će Blume napustiti Porsche sljedeće godine. Iz Volkswagena zasad nisu komentirali te navode.

Tijekom tri godine Blumeova dvostrukog mandata, dionice Volkswagena pale su za više od trećine, dok je vrijednost Porscheovih dionica prepolovljena. Nakon što je kažnjen zbog pada tržišne vrijednosti od izlaska na burzu prije tri godine, Porsche je prošlog mjeseca ispao s burzovnog indeksa DAX, koji okuplja najveće njemačke kompanije.

Tvrtka se posebno muči na ključnom tržištu Kine, a Blume je nedavno najavio skupu promjenu strategije – odustajanje od električnih vozila i povratak modelima s motorima na unutarnje sagorijevanje.