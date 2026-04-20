Bezdimni proizvodi Philip Morrisa Internationala na 106 tržišta ostvarili udjel od 41,5% u prihodima tvrtke

Philip Morris International (PMI) objavio je svoje Izvješće o vrijednosti 2025., pružajući cjelovit pregled pristupa tvrtke stvaranju održive vrijednosti. Izvješće označava završetak strateškog ciklusa započetog 2020. godine, u kojem je PMI definirao ambicije transformacije poslovanja prema budućnosti bez dima te donosi postignute rezultate i ostvareni napredak.

Istodobno, kompanija je u Izvješću predstavila Plan vrijednosti 2030+, odnosno novi strateški okvir koji će voditi daljnji razvoj poslovanja. Plan postavlja smjer za sljedeću fazu transformacije, s fokusom, između ostalog, na ubrzanju rasta portfelja bezdimnih proizvoda, razvoju novih područja, uključujući segment wellnessa, odgovornoj prodaji i marketingu te ulaganjima u ljudski i prirodni kapital.

Povodom objave Izvješća, Anita Letica, predsjednica Uprave Phillip Morrisa Zagreb, izjavila je: “Izvješće o vrijednosti 2025. transparentno i detaljno pokazuje što stoji iza našeg poslovanja te kako napredujemo u ostvarenju cilja da cigarete zamijenimo manje štetnim alternativama. Istodobno, potvrđuje trend rasta punoljetnih korisnika bezdimnih proizvoda. Svijest o tim proizvodima raste i među potrošačima i među donositeljima odluka, no u mnogim slučajevima regulatorni okvir još se razvija kako bi u potpunosti pratio taj napredak. Iskustva pojedinih zemalja pokazuju da integriranje pristupa smanjenja štetnosti u javne politike, uz regulaciju razmjernu riziku, može donijeti konkretne rezultate.

Takav pristup podrazumijeva strože mjere za najštetnije proizvode, poput cigareta, uz uravnotežene i jasno definirane uvjete za znanstveno utemeljene bezdimne alternative, čime se punoljetnim pušačima koji bi inače nastavili pušiti omogućuje prelazak na manje štetne opcije. Vjerujemo da regulativa treba istodobno odvraćati od početka konzumacije, poticati prestanak i omogućiti punoljetnim pušačima, koji bi inače nastavili pušiti, pristup provjerenim alternativama koje su manje štetne od cigareta. Pritom je važno imati na umu i širi kontekst gdje iskustva nekih tržišta pokazuju da pretjerana ograničenja ili neujednačen regulatorni pristup mogu nehotice potaknuti rast ilegalnog tržišta, s negativnim posljedicama za javno zdravlje, sigurnost i proračunske prihode.

Upravo zato vjerujemo da su otvoren dijalog, suradnja i pragmatičan pristup ključni za oblikovanje regulatornog okvira koji će istodobno štititi javno zdravlje i omogućiti da provjerene, manje štetne alternative budu dostupne punoljetnim korisnicima, uz snažnu zaštitu maloljetnika od pristupa tim proizvodima”.

Neki od ključnih globalnih pokazatelja Izvješća za 2025. godinu: oko 43,5 milijuna punoljetnih korisnika bezdimnih proizvoda, prisutnost bezdimnih proizvoda na 106 tržišta, 16,9 milijardi dolara neto prihoda od bezdimnih proizvoda, što čini 41,5% ukupnih neto godišnjih prihoda.

Dodatno, PMI je ostvario napredak u ključnim područjima održivosti: 98% ukupnog volumena isporuka u neizravnim maloprodajnim kanalima pokriveno je programima za sprječavanja pristupa mladima duhanskim i nikotinskim proizvodima. 91% ukupnog volumena isporuka pokriveno je programima PMI-ja za sprječavanje onečišćenja okoliša opušcima cigareta, dok 76% zaposlenika ima pristup programima cjeloživotnog učenja. 46% smanjenje emisija (Scope 1 i 2) u odnosu na 2019. i 31% smanjenje Scope 3 emisija (FLAG) u odnosu na 2010.

Komentirajući Izvješće, Jacek Olczak, glavni izvršni direktor PMI-ja, rekao je: “Više od desetljeća PMI provodi transformaciju industrije udaljavanjem od cigareta, promjenu koja daleko nadilazi inovacije proizvoda i obuhvaća način na koji raspoređujemo kapital, surađujemo s dionicima i mjerimo uspjeh. Naš pristup ‘promjena u pokretu’ odražava stvarnost da transformacija nije projekt s jasno definiranim krajem, već kontinuirani proces poboljšanja, inovacija i prilagodbe koji nas održava relevantnima i otpornima. Transformiramo se stalno jer se tržišta razvijaju, znanost napreduje, očekivanja dionika rastu i pojavljuju se nove prilike. To smo mi: tvrtka koja je stalno u pokretu prema boljoj budućnosti, odbijajući stati čak i dok slavimo koliko smo napredovali“.

Jennifer Motles, glavna direktorica održivosti PMI-ja, dodala je: “Identificirali smo šest strateških prioriteta koji odražavaju ono što je najvažnije našim dionicima i našem poslovanju: potrošači i zdravstveni utjecaj proizvoda, kružnost, klimatske promjene, priroda i bioraznolikost, naši zaposlenici te radnici u cijelom lancu vrijednosti objedinjeni u našem Planu vrijednosti 2030+. Ovaj plan jasno definira gdje se naše aktivnosti najviše preklapaju s poslovnim imperativima, osiguravajući da naše inicijative donose konkretne rezultate kroz različite oblike kapitala“.

Izvješće o vrijednosti 2025. pripremljeno je u skladu sa standardima Global Reporting Initiative (GRI) (2021) i relevantnim tematskim standardima. Također slijedi smjernice Međunarodnog odbora za standarde održivosti (ISSB) Zaklade IFRS, uključujući SASB standarde, principe integriranog razmišljanja i okvir integriranog izvještavanja. Posjetite pmi.com/sustainability kako biste saznali više i pročitali Izvješće o vrijednosti 2025.