Bliži se Advent u Zagrebu: Vraća se program na Gornji grad, donosimo detalje

Bliži se najljepše doba godine. Zagrepčani i njihovi gosti s nestrpljenjem isčekuju ovogodišnji Advent u Zagrebu koji počinje 29. studenog i trajat će do 7. siječnja 2026. godine.

Na konferenciji za medije najavljen je ovogodišnji Advent u Zagrebu. Jedan od najljepših božićnih sajmova u Europi i svijetu počinje paljenjem prve svijeće na Manduševcu, 29. studenog.

“Paljenje prve svijeće na Maduševcu je u 16:30, sve ostale lokacije otvaraju se postupno. Otvorenje Ledenog parka je u 18:30 s baletnom bajkom – Orašarom. Ove godine s puno većom produkcijom, bit će puno više klizača. Paljenje lampica na Zrinjevcu počet će oko 19:45“, najavila je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld.

Balet će se moći pogledati i u nedjelju, za sve one koji ne stignu u subotu. Novost je, između ostalog, povratak programa na Gornjem gradu.

“Od noviteta bih posebno istaknula dvije nove umjetničke suradnje koje donose kreativne interpretacije prostora. Riječ je o našim renomiranim umjetnicima – Saši Šekoranji, koji će preobraziti prostor bivše štedionice u prolazu Oktogon, te Nenadu Sovilju koji ove godine obilježava 20 godina umjetničkog djelovanja izložbom u Etnografskom muzeju, a čija će instalacija oplemeniti i lapidarij Arheološkog muzeja.

Tu su i adventsko izdanje projekta Open House Zagreb te naš projekt Museums, Maybe, koji svaki na svoj način, povezuje kulturu, arhitekturu i doživljaj grada.Uvjerena sam da će ovogodišnji Advent imati jako veliku posjećenost i oboriti rekorde“, rekla je Bienenfeld.

Martina Bienenfeld, Tomislav Tomašević, Saša Šekoranja; Foto: Dragan Matic / CROPIX

Također, u tunelu Grič bit će postavljena instalacija Zvone zvona grafičkog dizajnera Zorana Đukića. U prostoru tunela bit će osam zvona koja će svirati popularne božićne melodije.

Promocija na 15 tržišta

“Ove će godine promocija biti na 15 različitih tržišta. Osim Hrvatske, ostatka Europe i SAD-a, promocija Adventa u Zagrebu bit će u podzemnoj željeznici u Londonu na čak 30 lokacija. Ukupno je na oglašavanje potrošeno 300.000 eura, a na sve dekoracije i suradnje na projektima, 700.000 eura za 40 dana Adventa koji je pred nama“, rekla je Bienenfeld.

“Advent u Zagrebu vraća se u punom sjaju kao jedan od najljepših božićnih sajmova u Europi i svijetu, što su potvrdila brojna međunarodna priznanja.

Jako mi je drago da se vraća Advent na Gornji grad, nakon intenzivne obnove. Drago mi je da je gornjogradska gimnazija obnovljena. Očekujem da će obnovljeno Strossmayerovo šetalište potvditi status jedne od najljepših i najposjećenijih zimskih manifestacija. U završnoj je fazi i obnova uspinjače“, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Humanitarni božićni sajam

“I ove će se godine, osim na glavnim lokacijama, održati i humanitarni božićni sajam Srednjoškolski advent na Kennedyjevom trgu koji će doprinijeti blagdanskom ugođaju u tom dijelu grada. S obzirom na veliki interes, organizirali smo i dva Vesela božićna tramvaja. Očekujemo da će se za vrijeme Adventa njima prevesti 17.000 putnika. Također pozivam građane da koriste javni prijevoz kako bi se smanjile velike gužve.”

Zagrebački gradonačelnik je upozorio i na moguće prijevare, posebno u vrijeme Adventa.

“Ne želimo imati loš imidž grada. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba krenuli smo u kampanju postavljanja informativnih ploča na kolodvore i na glavne gradske bolnice koje upozoravaju turiste i posjetitelje da se raspitaju o cijenama taksija, kako se ne bi dogodilo ono što se nažalost znalo događati od strane nekih taksista. Naplaćivale su se stotine eura za nekoliko kilometara“, napomenuo je.

Advent u Zagrebu i ove se godine nalazi na listama najljepših božićnih sajmova u Europi, a do sada je o njemu izvijestilo više od 50 svjetskih medija poput Condé Nast Travellera, Mirrora, National Geographica, Time Outa i mnogih drugih.

“Ponosni smo da to prepoznaju svjetski mediji, uključujući i Forbes koji je opet uvrstio zagrebački Advent među najbolje u Europi, kao i CNN koji je uvrstio naš Advent među najbolje na svijetu. Pozivam sve građane da budemo što bolji domaćini i da budemo ponosni na naš grad i Advent“, rekao je Tomašević.

Tijekom Adventa turisti će se moći prevesti na Gornji grad električnim automobilima, jer ne radi uspinjača.

Bogat kulturo-glazbeni program, detaljne satnice svih događanja i aktualne informacije dostupni su na službenoj stranici Adventa Zagreb www.adventzagreb.hr