Braća Tate uhićena na Floridi: Što ih povezuje s Trumpom?

Andrew i Tristan Tate, utjecajne osobe u takozvanoj manosferi, koja se djelomično preklapa s bazom pristaša predsjednika Donalda Trumpa, uhićeni su u Miamiju, više od godinu dana nakon što su rumunjske vlasti ukinule ograničenja njihova putovanja, navodno na poticaj Trumpove administracije. Američki maršali uhitili su braću Tate radi izručenja Ujedinjenoj Kraljevini, gdje se protiv njih vodi više od 50 optužbi, uključujući silovanje, brojne optužbe za zlostavljanje žena te posjedovanje nepristojnih prikaza djeteta.

Braća su napustila Rumunjsku — gdje se također suočavaju sa sličnim optužbama i gdje im je prethodno bio zabranjen izlazak iz zemlje — u veljači 2025., nakon što su dužnosnici Trumpove administracije navodno zatražili od Rumunjske da ukine ograničenja putovanja za Andrewa Tatea, izvijestio je tada Financial Times, pozivajući se na neimenovane izvore.

Rumunjski ministar vanjskih poslova Emil Hurezeanu javno je izjavio da je o braći Tate razgovarao s Trumpovim posebnim izaslanikom Richardom Grenellom na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji u veljači 2025., ali da nije osjećao pritisak da donese bilo kakvu odluku. (Grenell je prošle godine za Financial Times rekao da nije vodio „suštinski” razgovor s Hurezeanuom, no nije izričito zanijekao da su razgovarali o braći Tate. Dodao je da ih podržava, „što je vidljivo iz mojih javno dostupnih objava na X-u”.)

Trumpov najstariji sin Donald Trump Jr. javno je kritizirao pritvaranje Andrewa Tatea u Rumunjskoj, nazvavši ga „potpunim ludilom” u objavi na X-u iz svibnja 2023. Također se pojavio s njim u prijenosu uživo 2024., rekavši mu: „Po mom mišljenju, ljudi vas nepravedno napadaju.” Trumpov saveznik i milijarder Elon Musk također je podržao Andrewa Tatea i njegove stavove o britanskoj politici u objavi iz siječnja 2025.

Trumpov najmlađi sin Barron također je razvio odnos s Andrewom Tateom. Prema izvješćima više medija, Barron je tijekom Trumpove predsjedničke kampanje 2024. pomagao u pridobivanju mladih muškaraca, iako je glasnogovornik braće Tate ranije za The New York Times izjavio da su tvrdnje o Barronovim vezama s Andrewom Tateom „lažne vijesti”.

Braća Tate više su puta javno hvalila Trumpa i pozivala njegove pristaše da glasaju za njega na izborima 2024. Andrew Tate izjavio je da je razgovarao s Barronom nakon pokušaja atentata na Trumpa 2024., rekavši novinarima: „Vrlo sam blizak s obitelji Trump. Dobro ih poznajem.” Sam Trump vrlo je malo govorio o braći Tate. Kada su rumunjske vlasti ukinule zabranu njihova putovanja, rekao je da o tome „ne zna ništa”, dodavši: „Provjerit ćemo. Obavijestit ćemo vas.”

Odvjetnik braće Tate tvrdi da su oni nevini te optužuje Ujedinjenu Kraljevinu za kršenje sporazuma s Rumunjskom prema kojem britanske vlasti navodno nisu trebale tražiti njihovo izručenje dok se protiv njih u Rumunjskoj vode kazneni postupci.

Kritika guvernera

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis javno je kritizirao braću Tate te je u ožujku, nakon njihova dolaska u Floridu prošle godine, najavio državnu kaznenu istragu protiv njih.

Agenti Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a zaduženi za borbu protiv trgovine ljudima navodno ih također istražuju već godinama, izvijestio je The New York Times, iako savezne vlasti nisu javno potvrdile postojanje takve istrage.

Braća, koja imaju dvojno američko i britansko državljanstvo, uhićena su nakon što su prošle godine podignutim optužnicama dodani deseci novih optužbi. Andrew Tate suočava se s 42 optužbe, a Tristan Tate sa 17, pri čemu ih se uglavnom tereti za zlostavljanje žena u okolici Londona između 2010. i 2017. godine.

Uhićenje u Rumunjskoj

U Rumunjskoj su uhićeni 2022. te optuženi za trgovinu ljudima, silovanje i osnivanje kriminalne skupine radi seksualnog iskorištavanja žena. Protiv njih se također vode građanski postupci u Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama.

Braća Tate opisuju se kao mizogini te svojim sljedbenicima savjetuju da žene tretiraju kao vlasništvo. Andrew Tate za sebe kaže da je „svodnik”, a osmislio je program nazvan „Pimping Hoes Degree”, u kojem je podučavao sljedbenike kako vrbovati žene u ono što je nazivao „seksualnim ropstvom”.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link na originalni članak)