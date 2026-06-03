Britanija ograničava Google: Izdavači dobivaju pravo isključiti svoj sadržaj iz AI pretraživanja

Odluka dolazi u trenutku kada izdavači upozoravaju na pad posjećenosti zbog AI sažetaka koji korisnicima pružaju odgovore bez potrebe za posjetom izvornim internetskim stranicama.

Britanski regulator za tržišno natjecanje dodatno je pojačao pritisak na Google, uvodeći nova pravila koja izdavačima daju veću kontrolu nad načinom na koji se njihov sadržaj koristi za razvoj i funkcioniranje alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Uprava za tržišno natjecanje i tržišta (CMA) dodijelila je Googleu status tvrtke sa „strateškim tržišnim položajem“, čime je otvoren prostor za stroži regulatorni nadzor nad dominantnom tražilicom koja obrađuje više od 90 posto svih internetskih pretraga u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Nova pravila dolaze u trenutku kada se medijske kuće i izdavači diljem svijeta suočavaju s padom posjećenosti zbog sve većeg oslanjanja korisnika na odgovore koje generira umjetna inteligencija. Umjesto klikanja na poveznice, korisnici sve češće informacije dobivaju izravno kroz AI sažetke unutar tražilica.

Kontrola nad sadržajem

Britanski regulator sada želi izdavačima dati veću pregovaračku moć. Prema novim pravilima, moći će odlučiti žele li da se njihov sadržaj koristi za AI funkcionalnosti, a Google će morati osigurati jasnije navođenje izvora i poveznica prema originalnim sadržajima.

“Izdavači će dobiti veću kontrolu nad korištenjem svog sadržaja i snažniju pregovaračku poziciju”, poručili su iz CMA-a.

Google je kao odgovor najavio nove alate koji bi vlasnicima internetskih stranica trebali omogućiti detaljnije upravljanje načinom na koji se njihov sadržaj prikazuje unutar AI proizvoda. Tvrtka testira sustav kojim izdavači mogu ograničiti korištenje svojih poveznica i sadržaja u AI značajkama poput AI Overviews i AI Modea, bez utjecaja na klasične rezultate pretraživanja.

Zaštita poslovnog modela

Istodobno, Google najavljuje povećanje broja poveznica unutar odgovora generiranih umjetnom inteligencijom te nove analitičke alate koji bi izdavačima trebali pružiti bolji uvid u promet koji dolazi iz AI sustava, piše Reuters.

Za Google je riječ o još jednom regulatornom izazovu u trenutku kada se suočava s pojačanim nadzorom u SAD-u, Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako umjetna inteligencija sve snažnije mijenja način na koji korisnici pronalaze informacije, regulatori nastoje pronaći ravnotežu između tehnoloških inovacija i zaštite poslovnih modela medijskih kuća čiji sadržaj pokreće velik dio novih AI usluga.

Odluka britanskog regulatora stoga nadilazi lokalno tržište. Ona bi mogla postati važan presedan za buduće odnose između tehnoloških platformi i izdavača te pokazati kako će se u eri umjetne inteligencije raspodjeljivati vrijednost između onih koji stvaraju sadržaj i onih koji ga koriste za razvoj novih digitalnih proizvoda.