Broj zaposlenih u industriji pao za 5,2 posto

Broj zaposlenih osoba u industriji u travnju ove godine u usporedbi s ožujkom manji je za 0,2 posto, a u usporedbi s travnjem lani za 5,2 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u travnju je prema mjesecu prije broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji, koja u ukupnom broju zaposlenih u industriji ima najveći, gotovo 92-postotni udio, pao za 0,1 posto.

U rudarstvu i vađenju čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji nešto veći od dva posto, broj zaposlenih u travnju je prema prethodnom mjesecu pao za 0,1 posto, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, čiji je udio u ukupnom broju zaposlenih u industriji 6,1 posto za 0,2 posto.

Prema podacima DZS-a, na godišnjoj razini broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji smanjen je za 5,9 posto. Pritom je u sklopu prerađivačke industrije najviše pao broj zaposlenih u proizvodnji odjeće, za 29,4 posto te u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 19,3 posto.

Statistika najveći rast broja zaposlenih na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije registrira u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, za 10,9 posto.

U travnju 2026. prema travnju 2025., broj zaposlenih u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porastao je za 2,1 posto, a u rudarstvu i vađenju za 2,5 posto.

Broj zaposlenih u industriji u prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na isto razdoblje lani pao je za 5,3 posto.

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do travnja 2026. veća je za 5,3 posto u usporedbi s istim razdobljem 2025. godine.