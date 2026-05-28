Čak 80% ispitanika iz Hrvatske planira putovati unutar zemlje, a 54% u inozemstvo

Čak 80 % Hrvata planira putovati unutar zemlje, dok 54 % namjerava putovati u inozemstvo, pri čemu se polovica svih putovanja odvija tijekom ljetne sezone (50 %). Među popularnijim međunarodnim destinacijama ističu se Italija, Slovenija te Bosna i Hercegovina.

Umjetna inteligencija ubrzano transformira način na koji hrvatski putnici planiraju odmore, a potrošači su sve spremniji povjeriti joj i složenije zadatke. Iako se pristupi razlikuju ovisno o razini prihoda, otvorenosti prema novim rješenjima, izboru destinacije (domaća ili međunarodna putovanja) te stavovima o budžetiranju, zajednički ciljevi ostaju isti: uštedjeti vrijeme, koristiti usluge koje pomažu uštedjeti novac i pojednostaviti odluku o odabiru destinacije. Upravo su to neki od ključnih nalaza najnovijeg istraživanja Visa Travel & Payment Intentions Study CEE 2026.

Korištenje umjetne inteligencije u planiranju putovanja ubrzano postaje sve raširenije. Već 15 % hrvatskih putnika navodi da AI koristi redovito, dok ga 25 % koristi povremeno – čak više od osam puta više nego prošle godine kada je riječ o planiranju odmora uz pomoć umjetne inteligencije. Iako se korištenje AI-ja širi u svim istraživanjem obuhvaćenim zemljama, učestalost njegove primjene i dalje varira ovisno o razini prihoda, pri čemu ga putnici s višim primanjima nešto češće koriste u fazi planiranja.

Putnici se na AI najviše oslanjaju za pronalaženje lokalnih savjeta i preporuka, traženje najboljih ponuda te rješavanje logistike i prijevoza. Kao ključne prednosti izdvajaju uštedu vremena, dostupnost 24/7 i jednostavnost korištenja.

Znakovito, 42 % ispitanika (odnosno 45 % među skupinom s višim primanjima) navodi kako bi u potpunosti povjerili AI agentu organizaciju svog odmora ili mu prepustili određene zadatke. To jasno upućuje na rastuću otvorenost prema automatizaciji, ne samo u fazi planiranja, već kroz cijeli proces putovanja, sve do samog plaćanja. Pritom je važno istaknuti da konačna odluka uvijek ostaje na korisniku, dok je sama transakcija adekvatno zaštićena.

Planovi putovanja: fleksibilnost naspram strukture

Čak 80 % Hrvata planira putovati unutar zemlje, dok 54 % namjerava putovati u inozemstvo, pri čemu se polovica svih putovanja odvija tijekom vrhunca ljetne sezone (50 %). Među najpopularnijim međunarodnim destinacijama ističu se Italija, Slovenija te Bosna i Hercegovina.

Istovremeno, putnici s višim primanjima pokazuju znatno veću fleksibilnost: iako 50 % njih i dalje putuje u vršnim razdobljima, jednak udio (50 %) odlučuje se za putovanja izvan sezone, pritom dajući prednost udobnosti, izbjegavanju gužvi i često tražeći ekskluzivnija iskustva.

Ova skupina također je sklonija međunarodnim putovanjima (74 %) te ima fleksibilniji pristup budžetiranju – dok 40 % unaprijed planira svoj putni budžet, u reprezentativnoj skupini taj udio iznosi 53 %.

Plaćanja: praktičnost postaje ključna

Digitalna plaćanja i dalje su prvi izbor tijekom putovanja. Tako 59 % Hrvata planira u inozemstvu plaćati istom karticom koju koristi i u zemlji, dok će se 22 % odlučiti za plaćanja putem pametnih telefona, pametnih satova i digitalnih novčanika.

Prednosti digitalnih metoda dolaze do izražaja i pri online plaćanju troškova povezanih s putovanjima, gdje korisnici najviše cijene praktičnost, brzinu i sigurnost transakcija. Kod kartičnog plaćanja upravo su te karakteristike istaknuli 52 %, 42 % i 36 % ispitanika.

Ipak, unatoč sve većim očekivanjima oko praktičnosti, mnogi putnici još uvijek ne koriste u potpunosti pogodnosti koje nude platne kartice. Riječ je o tzv. uslugama s dodanom vrijednošću (Value-Added Services – VAS), koje uključuju dodatne funkcionalnosti povezane s karticama i omogućuju bankama stvaranje atraktivnijeg i diferenciranijeg korisničkog iskustva. Mnoge od tih pogodnosti direktno su vezane uz putovanja, poput pristupa lounge prostorima u zračnim lukama, popusta i programa lojalnosti.

Među prosječnim putnicima najčešće se koriste kreditne kartice s programima lojalnosti, mobilne aplikacije s funkcionalnostima za putnike i devizni računi, a slične preferencije imaju i putnici s višim primanjima.

Budućnost: agentička trgovina

Sljedeća faza razvoja umjetne inteligencije donosi koncept agentičke trgovine – u kojem AI ne samo da pomaže u donošenju odluka, već može i djelovati u ime korisnika. To uključuje pretraživanje, odabir i rezervaciju putovanja prilagođenih individualnim preferencijama. Visa takva rješenja aktivno razvija u suradnji s partnerima, pritom osiguravajući da korisnici u svakom trenutku zadrže potpunu kontrolu nad konačnom odlukom i plaćanjem.

Promjena u načinu korištenja umjetne inteligencije već je jasno vidljiva, a kako pokazuje i istraživanje, sve se snažnije odražava i na način na koji Hrvati planiraju putovanja. AI danas više nije samo alat, već pouzdan asistent koji pomaže pri odabiru destinacija, izradi itinerera ili čak sastavljanju popisa za pakiranje.

Sljedeći korak ide i dalje: prema agentičkoj trgovini u kojoj AI ne samo da predlaže rješenja, već i poduzima konkretnu akciju. Primjerice pronalazi i rezervira putovanja prilagođena korisnikovim preferencijama ili odabire najbolje dostupne opcije.

“To je smjer u kojem Visa razvija rješenja zajedno sa svojim partnerima, uz osiguranje da korisnici uvijek zadrže kontrolu nad konačnom odlukom i plaćanjem“, ističe Renata Vujasinović, direktorica za Hrvatsku u Visi.