Ovi europski gradovi nagrađuju putnike kako bi potaknuli održivi turizam

Brojni gradovi u Europi dijele nagrade turistima za dobro ponašanje, a Bremen je posljednji koji je najavio pokretanje novog programa.

Deseci popularnih europskih destinacija uveli su posljednjih mjeseci kazne, poreze i druga ograničenja za turiste u borbi protiv pretjeranog turizma. Međutim, 2024. godine Kopenhagen je zauzeo sasvim drugačiji pristup. Danska prijestolnica počela je nagrađivati ​​turiste koji pokazuju odgovorno i savjesno ponašanje putem inicijative CopenPay.

Glavni cilj inicijative je pokazati putnicima da klimatske akcije mogu biti puno lakše nego što misle, u nastojanju da se promovira održivi turizam.

Poticaji uključuju besplatan najam bicikala, izlete brodom i ručkove za putnike koji pomažu, skupljaju smeće i koriste javni prijevoz.

Nakon akcija Kopenhagena, drugi europski gradovi i destinacije poput Berlina, Helsinkija i Bremena izrazili su interes za isprobavanje istog sustava.

“Od pokretanja CopenPaya prošlog ljeta, susreli smo se s ogromnim interesom gradova i turističkih zajednica iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike, a svi su željeli saznati više o CopenPayu i našim saznanjima“, rekao je Søren Tegen Petersen, izvršni direktor tvrtke Wonderful Copenhagen, prenosi Euronews.

“Do sada smo podijelili uvide o CopenPayu s više od 100 zainteresiranih strana.“

Njemački grad Bremen najavio je pokretanje BremenPaya u svibnju 2026. Slično kao i CopenPay, ovo bi bila turistička inicijativa koja nagrađuje održive izbore putnika, što uključuje hodanje, dolazak vlakom, vožnju biciklom, najam brodova, produženje boravka u Bremenu ili svjesnu kupovinu u trgovinama rabljenom robom i lokalnim, obrtničkim buticima.

Pružanjem dokaza o tim aktivnostima, poput fotografije ili ulaznice, putnici mogu dobiti nagrade poput besplatnih obilazaka grada i kave te jefitnijih cijena ulaznica za turističke atrakcije.

Kao dio svoje kampanje suradnje s Deutsche Bahnom, Bremen već nagrađuje goste koji dolaze u grad vlakom preko noći iznenađujućim poklonima i bonovima različitih lokalnih turističkih tvrtki.

“Kampanja ima odlične reakcije naših posjetitelja i potaknula nas je da dodatno proširimo koncept, jačajući Bremen kao održivu destinaciju“, rekao je Oliver Rau, generalni direktor marketinga i turizma Bremena, Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. “Za 2026. godinu planiramo još veću inicijativu.“

Nagrade za putovanja vlakom i dulje boravke

Berlin razmatra pokretanje nove inicijative koja bi uskoro mogla nagrađivati putnike koji dolaze vlakom, ostaju dulje, jedu obroke na biljnoj bazi i sudjeluju u ekološki prihvatljivim aktivnostima, s pogodnostima poput popusta na ulaznice za muzeje, besplatne hrane i besplatnog najma bicikala.

Pilot testiranje ovog modela moglo bi se provesti ove godine. Grad je predložio da će koristiti mobilne aplikacije i sustave temeljene na bodovima kako bi pojednostavio proces nagrađivanja i angažmana, uz partnerstvo s lokalnim poduzećima.

Helsinki je također zainteresiran slijediti primjer Kopenhagena i uvesti vlastitu verziju programa nagrađivanja. Vjerojatno će se posebno usredotočiti na projekte obnove Baltičkog mora, u suradnji s drugim baltičkim i nordijskim destinacijama.

Program bi također potaknuo turiste da koriste javni prijevoz i voze bicikl, s nagradama poput besplatnih obroka i izleta s popustom, među ostalim iskustvima.

Popularna skijaška odredišta u Alpama, poput Via Lattea u Italiji i Les Gets-Morzine u Francuskoj, ove godine smanjuju cijene skijaških karata do 25 posto za posjetitelje koji dolaze vlakom.

Besplatna pića i ulaz u muzej

Nagrađivanje turista za odgovorno ponašanje nije potpuno novi koncept, budući da drugi gradovi poput Londona već godinama imaju slične lokalne programe. U srpnju, poznatom kao “Srpanj bez plastike”, posjetitelji i stanovnici Londona nagrađeni su besplatnim pićem za sudjelovanje u čišćenju.

U Švicarskoj, putnici koji odluče istražiti zemlju javnim prijevozom dobivaju besplatan ulaz u preko 500 muzeja sa Swiss Travel Passom, kao i do 50 posto popusta na većinu željeznica.

Wild Sweden, nagrađivana turistička agencija, također nudi pristup spa centru i besplatan obrok u hotelu Savoy u Lulei posjetiteljima koji vlakom stižu u švedsku Laponiju na odmor posvećen promatranju polarne svjetlosti i divljih životinja.

Prošlog proljeća, Normandija je popust od najmanje 10 posto na ulaznice za 90 atrakcija i kulturnih mjesta. To se odnosi na posjetitelje koji dolaze u sjevernu regiju Francuske autobusom, vlakom ili biciklom i može se koristiti u dvorcima, za muzeje, parkove, kao i za najam bicikala, vožnju kanuom i escape room, među ostalim aktivnostima.