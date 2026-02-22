Ovo su najgostoljubivije turističke destinacije u 2026. godini
Novo izvješće Booking.com-a otkriva 10 najgostoljubivijih gradova na svijetu, 10 najgostoljubivijih regija i 10 najgostoljubivijih gradova u SAD-u koje biste trebali posjetiti.
Što čini neko mjesto gostoljubivim? Ponekad su to sitnice: hotelski tim koji vam pruža ugodnu atmosferu nakon dugog dana putovanja ili taksist koji dijeli savjete. I to je postalo važnije nego ikad. Booking.com je otkrio da 45% putnika kaže da su prijateljski raspoloženi lokalci veliki plus pri odabiru mjesta za posjet.
Popisi najgostoljubivijih gradova i regija objavljeni su u sklopu 14. godišnje nagrade Traveller Review Awards 2026 platforme Booking.com, na temelju 370 milijuna provjerenih recenzija putnika diljem svijeta. Devetu godinu zaredom Italija je osvojila najviše nagrada, a slijede Francuska, Španjolska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Sjedinjene Američke Države zauzele su sedmo mjesto.
Područja s najvećim rastom bila su Bugarska, s porastom od 68% u odnosu na 2025. godinu, a slijede Južna Koreja (povećanje od 46%), Kina (39%), Japan (29%) i Norveška (19%).
Najgostoljubivije destinacije su mjesta za koje putnici kažu da su doživjeli izvanredno gostoprimstvo, bilo da borave u hotelu ili pansionu s doručkom. “Od gostoljubivih domaćina koji čine sve što je u njihovoj moći za boravak gostiju do stručnih taksista koji dijele lokalne savjete, ovi osobni detalji mogu putovanje učiniti zaista posebnim za putnike“, rekao je James Waters, glavni poslovni direktor Booking.coma, u priopćenju.
Ovogodišnji popis Booking.com-a sadrži nevjerojatne destinacije raspoređene na više kontinenata.
Booking.com također napominje da su destinacije morale imati iznadprosječan broj dobitnika (najmanje 200 dobitnika nagrada za gradove i regije) te su odabrane prema geografskoj rasprostranjenosti.
10 najgostoljubivijih gradova svijeta
- Montepulciano, Italija
- Magong, Tajvan
- San Martin de los Andes, Argentina
- Harrogate, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Fredericksburg, Teksas
- Pirenópolis, Brazil
- Swakopmund, Namibija
- Takayama, Japan
- Noosa Heads, Australija
- Klaipėda, Litva
Na vrhu Booking.com-ove liste najgostoljubivijih gradova svijeta za 2026. godinu je Montepulciano u Italiji, toskanska destinacija na brdu sjeverno od rimske zračne luke Fiumicino. U izvješću Booking.com naziva Montepulciano “draguljem na brdu gdje srednjovjekovna arhitektura, svjetski poznata vina i prekrasan pogled na vinograde stvaraju atmosferu bezvremenskog šarma“.
Na drugom mjestu liste najgostoljubivijih gradova nalazi se Magong na Tajvanu- “Živahni lučki grad koji besprijekorno spaja povijesne kulise, živopisne tržnice i obalni krajolik“, prema Booking.com-u. Tu su dramatični krajolici, stoljetni hramovi za istraživanje i noćne tržnice gdje možete probati omlete od kamenica i lignje na žaru.
San Martín de los Andes u Argentini zauzima treće mjesto. “Smješten na mirnim obalama jezera Lácar i okružen strmim vrhovima Anda, San Martín de los Andes je patagonsko utočište gdje se alpski ugođaji i prirodne ljepote stapaju“, kaže Booking.com. Ova ulazna vrata Patagonije privlačna su tijekom cijele godine, od planinarenja i vožnje kajakom u Nacionalnom parku Lanín do zimskih dana u Cerro Chapelcu.
Na četvrtom mjestu nalazi se Harrogate u Ujedinjenom Kraljevstvu, elegantni grad u Sjevernom Yorkshireu. “Slikoviti bulevari i raskošne viktorijanske fasade uokviruju grad ispunjen modernim i suvremenim kafićima, trgovinama i slikovitim stazama savršenim za opuštajuće šetnje“, kaže Booking.com. Poznat je i po svojoj wellness baštini – turskim kupeljima.
Na petom mjestu, grad Fredericksburg u brdovitom području Teksasa, jedina je američka destinacija koja se našla na globalnoj listi. “Fredericksburg spaja gostoprimstvo malog grada s bogatom kulturnom baštinom“, kaže Booking.com. Grad su osnovali njemački doseljenici, a ima povijesnu arhitekturu i festivale, uz modernu gastronomsku scenu, vinarije i obližnje avanture na otvorenom. Ne propustite Enchanted Rock, upečatljivu ružičasto-granitnu kupolu popularnu za planinarenje i promatranje zvijezda.
Prvih 10 zaokružuju popločani Pirenópolis u Brazilu (br. 6), obalni Swakopmund u Namibiji (br. 7), povijesni Takayama u Japanu (br. 8), Noosa Heads u Australiji, omiljeno mjesto za surfere (br. 9) i vjetroviti baltički grad Klaipėda u Litvi (br. 10).
Najgostoljubivije regije svijeta
- Hidalgo, Meksiko
- Newfoundland i Labrador, Kanada
- Navarra, Španjolska
- Idaho
- Himachal Pradesh, Indija
- Sachsen, Njemačka
- Phang Nga, Tajland
- Overijssel, Nizozemska
- Epir, Grčka
- Chiriquí, Panama
Booking.com-ov popis najgostoljubivijih regija za 2026. godinu ističe mjesta gdje je gostoprimstvo dio putovanja, bilo da se radi o lokalnim kulinarskim tradicijama, avanturama na otvorenom ili malim zajednicama zbog kojih posjetitelji vrlo brzo postaju stalni gosti.
Na vrhu popisa je Hidalgo u Meksiku, regija koju putnici koji često jure između poznatijih destinacija često zanemaruju, ali nagrađuje one koji ostanu divnim krajolicima i kulturom.
Na drugom mjestu su Newfoundland i Labrador u Kanadi, izbor koji se s pravom smatra idealnim za dramatične obale, divlju ljepotu i poznatu prijateljsku Kanadu.
Navarra u Španjolskoj zauzima 3. mjesto, regija koja nudi predivne krajolike te gastronomsku i vinsku kulturu.
Na četvrtom mjestu je Idaho, jedina američka regija na popisu globalnih regija. Prirodno je pogodna za putovanja automobilom, planinske gradove i avanture na otvorenom. Himachal Pradesh u Indiji zauzima peto mjesto, s himalajskim krajolicima i tempom putovanja koji je obično sporiji, impresivniji i više povezan s prirodom.
Prvih 10 zaokružuju povijesni Sachsen u Njemačkoj (br. 6), obalni Phang Nga u Tajlandu (br. 7), mirni Overijssel u Nizozemskoj (br. 8), Epir u Grčkoj (br. 9) i Chiriquí u Panami (br. 10), koji spaja prirodu, male zajednice i opušteni tempo.
Najgostoljubiviji gradovi u SAD-u
- Fredericksburg, Teksas
- Palm Desert, Kalifornija
- Cape May, New Jersey
- Broken Bow, Oklahoma
- Waikoloa, Havaji
- Bryson City, Sjeverna Karolina
- Key Largo, Florida
- Selo Snowmass, Colorado
- Sedona, Arizona
- Oakhurst, Kalifornija
Na vrhu popisa je Fredericksburg u Teksasu, koji se pojavljuje i na globalnoj ljestvici Booking.com-a. Palm Desert u Kaliforniji je na drugom mjestu – izvrsno mjesto za putnike koji žele golf, planinarenje, bazen i spa centre. Klasični primorski grad Cape May u New Jerseyju je zauzeo treće mjesto. Na 4. mjestu je Broken Bow u Oklahomi, mjesto s kolibama i jezerom. Na broju 5 je Waikoloa na otoku Havajima, poznat po svojim krajolicima lave.
Top 10 zaokružuju Bryson City u Sjevernoj Karolini (br. 6), Key Largo na Floridi (br. 7), planinski skijaški grad Snowmass Village u Coloradu (br. 8), Sedona u Arizoni (br. 9) s fokusom na wellness i Oakhurst u Kaliforniji (br. 10), pogodna baza za istraživanje Nacionalnog parka Yosemite i podnožja Sierre.
Laura Begley Bloom, suradnica Forbesa