Južnoamerička država doživljava turistički procvat, europski turisti na vrhu liste

Brazil doživljava prekretnicu u svojoj turističkoj povijesti. Južnoamerički div završio je 2025. kao najbrže rastuća međunarodna destinacija na svijetu, potaknuta novim zračnim rutama i rastućim priljevom europskog turizma.

Brazil je 2025. godine zabilježio 9,3 milijuna međunarodnih turista, što je porast od 37,1% u odnosu na 6,7 ​​milijuna iz prethodne godine. Prema podacima Svjetske turističke organizacije UN-a (UNWTO), ova brojka, bez presedana, stavlja zemlju na čelo globalnog rasta turizma.

Ekonomski utjecaj ovog masovnog priljeva posjetitelja je izvanredan.

Turizam već čini 8% brazilskog BDP-a, a međunarodni putnici su 2025. godine u zemlju donijeli oko 7,3 milijarde eura, što je ključna injekcija za nacionalno gospodarstvo u kontekstu oporavka i međunarodnog repozicioniranja, prenosi Euronews.

Europa je postala jedan od glavnih pokretača ovog procvata. Ukupno su putnici iz Francuske, Portugala, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Španjolske činili 1,8 milijuna posjetitelja, što je 20% više nego prethodne godine.

160.000 Španjolaca posjetilo je Brazil, što je 92% više nego prije tri godine. Ovaj napredak odražava ne samo rastući interes za Brazil, već i značajno poboljšanje zračne povezanosti.

Jedan od glavnih katalizatora ovog rasta bilo je pokretanje novih izravnih ruta s Europom, posebno Španjolskom, kojih sada ima čak šest.

Brazil je 2025. godine otvorio dvije nove linije kojima upravlja Iberia, povezujući Madrid s Fortalezom (Ceará) i Recifeom (Pernambuco), otvarajući izravnu vezu s brazilskim sjeveroistokom – regijom bogatom plažama, kulturom, gastronomijom i gostoprimstvom.

Ove rute nadopunjuju postojeće veze iz Madrida i Barcelone s glavnim odredištima poput São Paula, Rio de Janeira, Salvadora i Campinasa, kojima upravljaju različite zrakoplovne tvrtke.

Na europskoj razini, Lisabon i Porto ostaju glavna središta za ulazak u zemlju, što jača ulogu Pirenejskog poluotoka kao prirodnog mosta između Europe i Brazila.

Zračna luka São Paulo ostaje glavna ulazna točka s više od 2,7 milijuna međunarodnih posjetitelja, a slijede Rio de Janeiro s gotovo 2,2 milijuna i Rio Grande do Sul s 1,5 milijuna.

Za Marcela Freixa, predsjednika Embratura, brazilske agencije za promociju turizma, ovaj rekord nije slučajnost.

“Brazil je u modi. Nikada nismo imali toliko stranih turista kao sada“, kaže. “To je rezultat intenzivnog rada koji kombinira međunarodnu promociju, poboljšanja naše ponude i više veza sa svijetom.“

Freixo naglašava da proširenje izravnog pristupa sjeveroistoku otvara vrata većem broju ljudi da dožive najautentičnije aspekte Brazila: autentična, raznolika i nezaboravna iskustva.

Po njegovom mišljenju, promjena nadilazi turizam. S predsjedništvom Luiza Inácia Lule da Silve, Brazil je ponovno dobio na međunarodnoj važnosti.

“Brazil je sada poštovana zemlja“, kaže freixo. Nakon razdoblja koje opisuje kao vrlo delikatno i teško, obilježeno izolacijom i gubitkom prestiža, poručuje: ” Ljudi nemaju interesa posjećivati ​​zemlju koja nije poštovana.“

Sigurnost – veliki izazov

Unatoč rekordnom rastu, glavni izazov ostaje percepcija sigurnosti, ključni faktor za međunarodne putnike.

Freixo tvrdi da je Brazil postigao jasan napredak u ovom području. “To je sigurna zemlja. Turizam pomaže da svaki grad bude sigurniji, a to je ključno za našu promociju.“

Prema Embraturu, 95% turista koji posjete Brazil žele se vratiti, što je brojka koja pojačava poruku povjerenja.

Unatoč tome, izazov ostaje: učvršćivanje te slike sigurnosti, poboljšanje unutarnje mobilnosti i osiguravanje duljeg boravka stranih posjetitelja u različitim regijama zemlje.

U tu svrhu, Brazil je pokrenuo inicijative poput Brazil Air Passa, koji putnicima omogućuje let do osam domaćih odredišta s jednom kartom, što olakšava otkrivanje zemlje kontinentalnih dimenzija.

Osim brojki i zračnih ruta, Freixo ističe nematerijalni element koji, po njegovom mišljenju, Brazil izdvaja od drugih destinacija – radost ljudi.

“Mislim da nema drugog mjesta gdje se ljudi osjećaju tako dobrodošlo kao u Brazilu“, kaže.

Zaključuje frazom koja sažima poruku zemlje: “Naš glavni izvozni proizvod nije kava, to je radost, a toga imamo u izobilju.“

S više letova, većim međunarodnim ugledom i sve raznolikijom ponudom, Brazil učvršćuje svoju poziciju kao jedan od glavnih igrača u globalnom turizmu, s Europom, a posebno Španjolskom, kao ključnim partnerom u ovoj novoj fazi.