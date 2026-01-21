Milijarda i pol turista lani potrošila 1,9 bilijuna dolara

Turizam je u svijetu u 2025. nastavio rast u gotovo svim regijama, s više od 1,5 milijardi turista na međunarodnim putovanjima ili četiri posto više nego 2024., koji su potrošili pet posto više odnosno 1,9 bilijuna američkih dolara, prvi su podaci UN Tourisma (UNT) koji i za 2026. očekuje slične trendove.

Rast broja međunarodnih turista potaknut je snažnom potražnjom za putovanjima, rezultatima velikih tržišta i oporavkom destinacija u Aziji i Pacifiku, ocjenjuje se u UNT-ovom Svjetskom turističkom barometru.

Rastu su pridonijeli i bolja zračna povezanost i vizne olakšice.

Glavna tajnica UN Tourisma Shaikha Nasser Al Nowais pozitivne trendove u turizmu očekuju i u 2026. godini, uz nastavak visoke potražnje.

“Očekuje se da će međunarodni turizam porasti za 3 do 4 posto u 2026. u odnosu na 2025., pod pretpostavkom da se Azija i Pacifik nastave oporavljati, globalni gospodarski uvjeti ostanu povoljni i da se geopolitički sukobi ne pojačaju”, rekla je.

Europa i u 2025. najposjećenija svjetska regija, Afrika s najvećim porastima

Europa je i u 2025. godini ostala najposjećenija svjetska regija, s više od 50 posto ukupnih međunarodnih turističkih dolazaka ili 793 milijuna, što je porast od 4 posto u odnosu na 2024. i od 6 posto u odnosu na 2019. Pritom je rast dolazaka u zapadnoj Europi iznosio 5 posto, južnoj mediteranskoj Europi 3 posto, dok su srednja i istočna Europa imale rast od 6 posto, ali još uvijek s oko 9 posto s manje dolazaka stranih turista nego 2019. godine.

Prema broju dolazaka međunarodnih turista slijede Azija i Pacifik s 331 milijunom ili 6 posto više nego 2024., ali i dalje za 9 posto manje nego predpandemijske 2019., pri čemu je jedino sjeveroistočna Azija ostvarila porast od 13 posto.

Ameriku je posjetilo 218 milijuna stranih turista ili 1 posto više. Afrika je među svim svjetskim regijama u 2025. ostvarila najveći porast od 8 posto, s 81 milijun međunarodnih turističkih dolazaka dok je Bliski istok sa oko 100 milijuna turista u plusu od 3 posto u odnosu na 2024., i 39 posto u odnosu na 2019. godinu.

S dvoznamenkastim porastima u odnosu na 2024. ističu se Brazil s 37 posto više i Egipat sa 20 posto više turista, kao i Maroko, Sejšeli, Butan, Južna Afrika i Japan.

Turistička potrošnja porasla na 1,9 bilijuna, a s prijevozom na 2,2 bilijuna dolara

UN Tourism donosi i prve procjene o globalnoj turističkoj potrošnji 2025. godine od oko 1,9 bilijuna američkih dolara, što je 5 posto više nego 2024. godine. Ukupne izvozne prihode od turizma s uključenima od prijevoza putnika procjenjuje na 2,2 bilijuna dolara.

To ocjenjuju “izvanrednim rastom” nakon već snažne 2024. godine.

Mnoge destinacije u 2025. ostvarile su poveći rast prihoda, poput Maroka od 19 posto, Republike Koreje 18 posto, Egipta 17, Mongolije 15, Japana 14, Latvije 11 i Mauricijusa 10 posto.

Najviše su od turizma u 2025. zaradili Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Španjolska i Turska.

