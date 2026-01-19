Ima predivne plaže i tigrove, ali većina turista zaobilazi ovu zemlju: “Povezuju je s prirodnim katastrofama i građanskim nemirima”

Ima prostrane šume, brda prekrivena plantažama čaja i brojne plaže, ali većina turista zaobilazi ovu zemlju.

Prema podacima Turističke zajednice Bangladeša, zemlja Južne Azije ugostila je samo 650.000 turista u 2024. godini.

Unatoč prirodnim bogatstvima zemlje s više od 170 milijuna stanovnika, Bangladeš se do nije etablirao kao popularna turistička destinacija.

“Mislim da postoji podsvjesna povezanost zemlje s prirodnim katastrofama“, kaže Jim O’Brien, direktor Native Eye Travela, turističke agencije koja posluje u Bangladešu od 2017. “O toj zemlji uvijek čujemo iz krivih razloga.“

Fahad Ahmed, osnivač tvrtke Bengal Expedition Tours želi da posjetitelji istraže Dhaku, u jednom od najgušće naseljenih gradova na svijetu, gdje 24 milijuna ljudi živi i radi”, prenosi CNN.

Također pokazuje valovita brda Sreemangala, gdje se plantaže čaja protežu prema sjeveru prema Himalaji, te Cox’s Bazar, turistička atrakcija koja ima najdulju prirodnu plažu na svijetu.

“Putnici žele lokalna iskustva, žele vidjeti pravi lokalni život u Bangladešu“, kaže Ahmed. “Turizam se ovdje još uvijek razvija, ali postoji toliko potencijala.“

S vizama dostupnim po dolasku za većinu nacionalnosti, novim hotelima koji se otvaraju u Dhaki i sve većim brojem međunarodnih turoperatora, Ahmed vjeruje da je zemlju lakše posjetiti.

Negativna perspektiva

Anand Patel, britanski turist, posjetio je Bangladeš s putničkom agencijom Lupine Travel u studenom 2025. u sklopu putovanja u Butan. Iako to nikada nije bilo visoko na njegovoj listi želja, iskoristio je priliku da istraži novu zemlju.

“Bangladeš na Zapadu ima ugled nacije proizvođača – posebno tekstila i u vijestima se pojavljuje samo kada su poplave. To je negativna perspektiva. Kao rezultat toga, zemlja prolazi ispod radara kao turističko odredište.”

Nakon dolaska u Dhaku, Patel je otputovao na jug šestosatnim putovanjem autobusom do Barishala, grada na obali rijeke Ganges.

“Za razliku od drugih koje sam vidio, ovo nije bio turistički spektakl, već vrlo autentična lokalna tržnica, s malim brodovima punim voća i usjeva, poljoprivrednicima koji su prodavali svoje proizvode i uličnim trgovcima koji su prodavali svježe pripremljene poslastice“, prisjeća se.

“Putovanje brodovima bilo je prekrasno, kretanje kroz farme i šume uz rijeku, mahanje ljudima na obali. Zaista lijep dan.“

Gary Joyce, irski turist, dugo je želio posjetiti Bangladeš nakon što je živio u susjednoj Indiji.

“Ostali smo u Starom gradu“, kaže o svom dolasku u Dhaku.

“Dakle, od samog početka upoznali smo se s uličnim kaosom. Moj prvi dojam je bio da je to grad koji nikad ne spava.“

Joyce je brodom prešao Ganges kako bi posjetio brodogradilište u Dhaki. “Svaki aspekt obilaska bio je sjajno iskustvo“, kaže. “Za mene su najzanimljivije bile sjajne prilike za fotografiranje, posebno na plutajućim tržnicama i u starom gradu Dhake.“

Poput Patela, Joyce vjeruje da je Bangladeš pogrešno shvaćen.

“Mislim da je u prošlosti imao lošu reputaciju u javnosti“, kaže. “Ali s odličnom hranom, prijateljskim ljudima i mnoštvom sjajnih mjesta za posjetiti, nudi mnogo putnicima koji ne vole sjediti na plaži.“

Vožnja vlakom i tržnice tekstila

Kawsar Ahmed Milon iz Dhake, koji vodi tvrtku Dhaka Tour Guides, kaže da problem s imidžom zemlje i dalje predstavlja prepreku.

“Ljudi Bangladeš doživljavaju kao zemlju trećeg svijeta, neorganiziranu i kao loše mjesto za posjetiti“, kaže za CNN. “Ali kada turisti dođu u Bangladeš, imaju pozitivna iskustva. Ljudi su prijateljski nastrojeni i gostoljubivi. Čak i ako smo siromašna zemlja, imamo pozitivan mentalitet.“

Dhaka, Bangladeš; Foto: Afp

Povijest Bangladeša obilježena je previranjima. Borila se za neovisnost od Pakistana 1971. i pretrpjela je razorne ciklone koji su u posljednjih 50 godina usmrtili više od 700.000 ljudi. Rastuća razina mora, zagađeni vodeni putovi i siromaštvo ostaju trajni izazovi.

Milon kaže da neke posjetitelje privlače mračniji prikazi zemlje koju vide na internetu.

“Postoji mnogo blogera i YouTubera. Pokušavaju zaraditi od pregleda objavljujući negativnu stranu Bangladeša. Žele posjetiti ‘Grad smeća’ u Dhaki”, kaže.

Milon kaže da potiče posjetitelje da poštuju lokalne zakone i preferira promicanje ekoturizma, smještaja u ruralnim područjima i prirode.

Međutim, Ahmed iz Bengal Expedition Toursa vjeruje da su posjeti netradicionalnim znamenitostima ključni ako stranci žele razumjeti zemlju. Iako ne odobrava vožnju vlakovima, on uključuje tekstilne tržnice – Bangladeš je drugi najveći svjetski izvoznik odjeće – te brodogradilišta u Dhaki i Chittagongu.

Vožnja vlakom u Dhaki; Foto: Afp

Rad maloljetnika

Američko Ministarstvo rada navodi da je preko 2,7 milijuna bangladeške djece u dobi od 5 do 14 godina zaposleno, često u odjevnoj industriji. Ahmed opisuje rad u brodogradilištu kao opasan i slabo plaćen te kaže da turizam može pomoći u stvaranju boljih alternativa.

“Ako turizam raste, rasti će i naše gospodarstvo. Ljudi koji nemaju posao mogu raditi u turizmu. Ako više ljudi posjeti Bangladeš, više lokalnog stanovništva će imati koristi.”

Osim Dhake, vodiči potiču posjetitelje da dožive ruralni Bangladeš. Sundarban, prostrano područje mangrova koje je na popisu UNESCO-ve svjetske baštine i nacionalni park, nudi safarije u zaleđu gdje putnici mogu tražiti rijetkog bengalskog tigra.

Uzduž plovnih putova, inicijative turizma omogućuju lokalnom stanovništvu da dopune prihode od poljoprivrede radeći kao vodiči ili u eko-odmaralištima.

U regiji Sreemangal na krajnjem sjeveru Bangladeša, gdje se uzgaja čaj, projekti turizma u zajednici, podržani pionirskom inicijativom mikrofinanciranja, potiču lokalno stanovništvo da postanu domaćini u seoskim obiteljima i vodiči za planinarenje.

Čajni vrt u Sreemangalu; Foto: Getty Images

Međutim, političke i sigurnosne nestabilnosti i dalje zabrinjavaju. Dylan Harris, osnivač Lupine Travela, kaže da nemiri mogu odvratiti posjetitelje.

“S vremena na vrijeme, posebno oko izbora, može doći do građanskih nemira“, kaže.

“S naše točke gledišta, možemo nastaviti s organiziranjem tura tijekom ovih vremena, problemi su često izolirani i daleko od bilo kojeg mjesta na turističkoj ruti. Međutim, to izaziva zabrinutost kod nekih turista, što je potpuno razumljivo.“

Razina upozorenja za Bangladeš varira, što, prema Harrisu, može zbuniti putnike.

Britanski Ured za vanjske poslove i razvoj Commonwealtha upozorava na putovanja u brdska područja Chittagong u blizini granice s Mjanmarom, dok američki State Department rangira Bangladeš na 3. razinu, pozivajući putnike da preispitaju putovanja u Bangladeš zbog građanskih nemira, kriminala i terorizma.”

O’Brien iz Native Eye Travela kaže da upozorenja ne odvraćaju njegove klijente. “Već su posjetili popularne azijske destinacije i žele sići s utabanih staza.”

“Nadamo se da će više ljudi početi otkrivati ​​čari Bangladeša, ali teško je vidjeti da će postati toliko popularna destinacija kao Indija ili Šri Lanka“, kaže.

“Ako moram iskreno reći, ne želimo masovni turizam. Želimo ljude koji zapravo žele posjetiti Bangladeš, koji žele upoznati naše ljude i vidjeti našu prirodu. Ako turisti dolaze u istom broju kao i Šri Lanku, tada bismo izgubili svoju autentičnost”, kaže Ahmed.

Tradicionalni ribarski brodovi, Bangladeš; Foto: Getty Images

