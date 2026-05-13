EK predlaže jedinstvenu platformu za rezervaciju putovanja unutar EU-a

Europska komisija u srijedu je predstavila prijedlog mjera kojima želi pojednostaviti putovanja unutar Europske unije, uključujući mogućnost da putnici na jednoj internetskoj platformi rezerviraju povezana putovanja koja obuhvaćaju više prijevoznika.

Cilj prijedloga jačanje je prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja putovanja te pružanje jasnijeg i preglednijeg prikaza svih dostupnih ruta, navodi se u priopćenju Komisije.

Predviđa se i obveza za glavne platforme za prodaju karata da u svoje ponude uključe usluge drugih željezničkih prijevoznika koji odluče sudjelovati u zajedničkom sustavu rezervacija.

Putovanja kupljena u jednoj transakciji u budućnosti bi se tretirala kao jedna karta, ističe Komisija.

Prijedlog još mora dobiti formalno odobrenje Europskog parlamenta i država članica EU-a.

“Uz digitalne alate i integrirane usluge mobilnosti, Europljani će jednim klikom moći planirati, uspoređivati i kupovati multimodalna putovanja preko granica, uz veća prava putnika u željezničkom prometu, veću transparentnost i bolju zaštitu u svakom koraku”, poručio je povjerenik za održivi promet i turizam Apostolos Tzitzikostas.