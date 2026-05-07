Kako bi kriza s mlaznim gorivom mogla promijeniti način putovanja i svjetsku povijest: “Nećemo imati rezerve”

Cijena mlaznog goriva udvostručila se od početka rata protiv Irana. Što se događa s letovima ako svijet ostane bez nafte? Pa, očito će biti prizemljeni. Je li moguće, ako rat u Iranu ne završi i Hormuški tjesnac ostane blokiran, da će zrakoplovne tvrtke jednostavno ostati bez goriva?

To nije pitanje koje je itko prije morao postaviti. Zračni promet naišao je na neke prepreke koje nitko nije mogao predvidjeti – situacija s Covidom, ali i erupcija islandskog vulkana 2010., koja je zatvorila velik dio europskog zračnog prostora na osam dana, što je koštalo oko 3,75 milijardi eura (3,2 milijarde funti) te uzrokovalo neopisiv kaos u lancu opskrbe.

Koliko je vjerojatna nestašica goriva? Kako bi to izgledalo za potrošače, vlade, gospodarstva? Dok 41% europskog zrakoplovnog goriva prolazi kroz Hormuški tjesnac, a analiza tvrtke Kpler pokazala je da su globalne isporuke mlaznog goriva pale ispod 2,3 milijuna tona prošli tjedan, što je najniža razina u povijesti, Richard Green, profesor održivog energetskog poslovanja na Imperial Collegeu u Londonu, iznosi brojke, prenosi Guardian.

“Svijet koristi oko 100 milijuna barela nafte dnevno, većinom s naftnih polja. U normalnim okolnostima, oko 15 milijuna barela dnevno prošlo bi kroz Hormuz. Dio toga može umjesto toga proći kroz naftovode. UAE ima obalu na Indijskom oceanu, Saudijska Arabija ima obalu na Crvenom moru, postoji mali porast proizvodnje u drugim zemljama, svijet je prošle godine proizvodio nafte više nego što je koristio… tako da je stvarni pad pet ili 10 od 100.“

Također postoji određena fleksibilnost u načinu na koji se sirova nafta razgrađuje u rafinerijama. “Mogu malo promijeniti omjere dizela, benzina, motornih benzina i zrakoplovnih goriva, iako to ne mogu raditi beskonačno i vjerojatno ne bi mogli pretvoriti bitumen, najteži i najljepljiviji dio nafte, u mlazno gorivo”, kaže Green.

Ali puno prije nego što ponestane, gorivo bi moglo postati izuzetno skupo. Ako bi se rat odugovlačio do kraja lipnja, Amrita Sen, osnivačica konzultantske tvrtke Energy Aspects, rekla je za FT da će sve zalihe biti iscrpljene. “Jednostavno nećemo imati rezerve.”

Ali čak i ako završi sutra, trebali bi mjeseci da se vratimo na stanje prije krize. Profesor Rafael Palacios, voditelj odjela za aeronautiku kaže: “Cijena mlaznog goriva udvostručila se u posljednja dva mjeseca, što je užasno.”

Smanjen broj letova

Lufthansa je 22. travnja objavila da smanjuje broj letova za 20.000. Do prošlog vikenda, Spirit Airlines je bankrotirao, Virgin je objavio da ne može podnijeti veće troškove goriva i da će morati povećati cijene, a IAG, vlasnik British Airwaysa, objavio je da također prilagođava cijene. EasyJet jamči da neće biti povećanja cijena nakon kupnje, što je samo po sebi uznemirujuće. Nije baš u duhu kapitalizma da nešto poskupi nakon kupovine. EasyJet je uspio ponuditi svoje jamstvo jer je 70% osiguran, iako samo do rujna. (Drugim riječima, sklopio je financijske poslove kako bi osigurao cijenu za 70% svojih potreba za gorivom.)

Jenny Southan, osnivačica Globetrendera, provela je anketu među rukovoditeljima u turističkoj industriji već u ožujku, u kojoj je 49% njih reklo da očekuju tjedne fluktuacije cijena. “Putnici reagiraju odgađanjem rezervacija i čekanjem pojašnjenja“, kaže ona. Ljudi koji osluškuju (poput supruga moje prijateljice, trgovca benzinom) kažu da biste trebali rezervirati do najveće zračne luke u blizini mjesta gdje želite ići, jer će male rute biti prve koje će biti otkazane.

“Rana faza rata u Ukrajini najbliža je paralela u smislu neizvjesnosti, ali ovo se čini sustavnijim“, kaže Southan. “Bliski istok je ključan ne samo za geopolitiku već i za zrakoplovnu infrastrukturu i tokove energije, tako da je utjecaj raspršeniji – utječe na usmjeravanje, cijene i povjerenje odjednom.“

Stefan Kreuzpaintner, viši potpredsjednik Lufthanse, rekao je: “Kada govorimo o gorivu, u osnovi postoje dvije stvari. Prva je da cijena raste, što otežava troškovnu osnovu za zrakoplovne tvrtke. Koliko ste pogođeni ovisi o tome jeste li osigurali cijenu goriva za budućnost. Drugi dio je opskrba gorivom, jer gorivo punite na svom odredištu.“

“Zrakoplovno gorivo je poput fizičkog utjelovljenja međusobne povezanosti globalnog gospodarstva. Lufthansa ima 80% cijena goriva zaključano do kraja godine, pa se smatra stabilnom. Tih 20.000 otkazanih letova više nije bilo profitabilno, pa smo ih s komercijalne perspektive ionako htjeli izbaciti iz sustava“, kaže Kreuzpaintner.

Ryanair tvrdi da je najzaštićenija zrakoplovna kompanija u Europi, dok je IAG objavio izjavu u kojoj se navodi: “Iako imamo snažnu strategiju zaštite, nismo imuni na neke od utjecaja ovih povećanja cijena.“

Ako izuzmemo Ryanair i easyJet, niskotarifni prijevoznici s mrežama koje obiluju kratkim letovima općenito su najizloženiji, ali ako propadnu i ostanete bez leta, možete se vlakom vratiti kući. Kada je francuska zrakoplovna kompanija Aigle Azur propala 2019. godine, barem je jedna žena ostala zaglavljena u São Paulu jer si nije mogla priuštiti povećanu cijenu povratne karte za Pariz.

Ipak, kaže Palacios, sva ta previranja “tjeraju nas na razmišljanje, mijenjajući način na koji djelujemo i živimo, što je samo po sebi dobro“. Green citira šeika Ahmeda Zakija Yamanija, koji je bio vrlo utjecajna osoba u OPEC-u tijekom 70-ih (odabrani naslov iz te naftne krize: “Yamani ili tvoj život“):

“Lijek za visoke cijene nafte su visoke cijene nafte.“ Ljudi se prilagođavaju: kupuju električne automobile, instaliraju solarne panele, putuju vlakovima, ostaju kod kuće. To se već događa, kaže Southan. “Ljudi još uvijek putuju, ali biraju mjesta koja se čine lakšima, sigurnijima ili predvidljivijima. Kratka i regionalna putovanja imaju koristi, dok su složenije rute na duge relacije pod većim nadzorom.“

Ujedinjeno Kraljevstvo najugroženije

Goldman Sachs u ponedjeljak je upozorio da je Ujedinjeno Kraljevstvo najugroženija europska zemlja kada je riječ o nestašicama, zbog kombinacije uvoza koji se pretežno odvija kroz tjesnac i niskih rezervi. Mlazno gorivo se ne oporezuje – na Čikaškoj konvenciji o civilnom zrakoplovstvu 1944. godine odlučeno je da je porez nacionalni, a letenje nije, a budući da je to bilo komplicirano, bilo je nemoguće (u nekim jurisdikcijama postoji određeni porez na gorivo za domaće letove).

“Jedna od velikih prepreka za one od nas koji traže alternative zrakoplovstvu na bazi fosilnih goriva jest ta što je vrlo teško konkurirati nečemu što je doista učinkovito i neizravno subvencionirano“, kaže Palacios.

Alternative kerozinu

Postoje dvije alternative kerozinu koji čini osnovu većine mlaznog goriva, obje su iznimno skupe. “Prva je sintetičko gorivo“, kaže Palacios. “To je obrnuti proces.” Ukratko, normalan proces izgaranja je da sagorijevate ugljikovodike, pri čemu vodik ide u jednom smjeru, stvarajući vodu, a ugljik ide u drugom, stvarajući CO2, što je ono oko čega se svi brinemo. “Možemo to učiniti obrnuto. Uzmite ugljik, vodik, pomiješajte ih, stvorite fosilno gorivo; to je sintetička proizvodnja. Priroda jako dobro funkcionira u jednom smjeru, a vi se borite protiv prirode. Izvedivo je, ali potrebna vam je ogromna količina električne energije. Dakle, mora biti iz obnovljivih izvora, inače koristite kerozin za proizvodnju kerozina. To je 10 puta skuplje, ali znanje postoji”, kaže Palacios.

Alternativa je sagorijevanje vodika. “I znamo kako to učiniti. Rolls-Royce je to radio prije nekoliko godina u mlaznom motoru. Problem je što je to drugačije gorivo, a sva infrastruktura 100 godina zrakoplovstva izgrađena je oko određene tekućine, s određenim skupom svojstava. Vodik se mora kriogenski obraditi (proces izlaganja materijala ultra-niskim temperaturama) da bi se koristio kao mlazno gorivo”, kaže Palacios.

Nešto što zrakoplovstvo ionako mora učiniti, u nekim aspektima je skuplje od inovacija goriva, u drugima jeftinije, jest revolucionirati svjetsku flotu, tako da avioni budu puno učinkovitiji u potrošnji goriva.

Postoje prototipovi s nevjerojatno dugim, tankim krilima, predugim za slijetanje, koji bi se sklopili čim bi stigli. “Ali ideje za hardver zahtijevaju podršku cijelog svijeta i podrazumijevaju promjenu troškova, tako da naravno nećemo ništa od toga učiniti dok u osnovi ne budemo imali alternativu”, kaže Palacios. “Mislim da krize mogu biti katalizatori ako smo na pravoj tehnološkoj razini. Vjerujem da ću prije nego što umrem vidjeti ove stvari u velikim razmjerima.”

Očita posljedica je da letenje postaje elitna aktivnost, ali, kako ističe Palacios, 50% Britanaca leti manje od jednog puta godišnje, a 80% ljudi nikada nije bilo u avionu. Dakle, to je već elitna aktivnost – možda samo postane elitna aktivnost kojoj vi ne pripadate.

Green je vrlo svjestan, kaže, mnogostrukih šteta od visokih cijena nafte za ljude u zemljama s nižim prihodima koji ovise o robi u Zaljevu. Neke afričke sezone sadnje ozbiljno su poremećene jer ne mogu nabaviti gnojivo. Postoji još jedan citat po kojem je Yamani poznat: “Kameno doba nije završilo zbog nedostatka kamena, a naftno doba će završiti mnogo prije nego što svijet ostane bez nafte.“ Što slijedi? Teško je vidjeti, osim krize, što bi to bilo.