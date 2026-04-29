Zbog rata s Iranom Europska unija dnevno gubi oko 500 milijuna eura

U samo 60 dana sukoba, račun za uvoz fosilnih goriva porastao je za više od 27 milijardi eura, bez ijedne dodatne molekule energije, rekla je u Ursula von der Leyen.

Europa gubi gotovo 500 milijuna eura dnevno jer sukob na Bliskom istoku podiže troškove fosilnih goriva, izjavila je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dok nestabilnost u Perzijskom zaljevu i dalje potresa globalna energetska tržišta.

“U samo 60 dana sukoba, naš račun za uvoz fosilnih goriva porastao je za više od 27 milijardi eura, bez ijedne dodatne molekule energije”, rekla je u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

Wall Street Journal je u utorak izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump naložio suradnicima da se pripreme za dugotrajnu blokadu Irana, strategiju usmjerenu na pritisak na gospodarstvo Teherana ograničavanjem pomorskog prometa prema i iz njegovih luka. Takav pristup nosi rizik dodatnih poremećaja u opskrbi naftom i plinom kroz Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi četvrtina globalne trgovine naftom te značajne količine prirodnog plina i gnojiva.

Odmak od fosilnih goriva

Von der Leyen je sukob opisala kao dodatni dokaz da Europska unija mora ubrzati odmak od uvoznih fosilnih goriva i brže elektrificirati svoje gospodarstvo.

“Naš put je jasan. Moramo smanjiti pretjeranu ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima i povećati vlastitu, pristupačnu i čistu proizvodnju energije. Od obnovljivih izvora do nuklearne energije, uz puno poštivanje tehnološke neutralnosti”, rekla je.

Dodala je da će Komisija do ljeta predstaviti Akcijski plan za elektrifikaciju, uključujući “ambiciozan” cilj na razini EU-a. Prema nacrtu dnevnog reda Komisije u koji je imao uvid Politico, plan se sada očekuje 10. lipnja, zajedno sa širom strategijom jačanja energetske sigurnosti.

Modernizacija infrastrukture

Predsjednica Komisije ponovno je pozvala na ubrzanje rada na paketu o elektroenergetskoj mreži (Grids Package), o kojem trenutno pregovaraju zakonodavci i vlade EU-a, a koji ima za cilj modernizaciju infrastrukture kako bi mogla podnijeti veći udio obnovljivih izvora i rastuću potražnju za električnom energijom.

Također je pozvala na bolju koordinaciju u upravljanju zalihama dizela i mlaznog goriva, oslobađanju naftnih rezervi te proizvodnji u rafinerijama, što su mjere dio šireg odgovora Bruxellesa na energetsku krizu koji je Komisija predstavila prošlog tjedna.