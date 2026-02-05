Čak 88% zaposlenih razmišlja o promjeni posla, ovo su razlozi

Niska plaća, loši odnosi i manjak ravnoteže između posla i privatnog života najčešći su razlozi nezadovoljstva, pokazuje anketa Alma Career Croatia provedena među više od 1.300 ispitanika, prenosi MojPosao.

Promjena posla u Hrvatskoj odavno više nije tabu. Prema mišljenju većine radnika, idealno je mijenjati posao svakih dvije do četiri godine kako bi se stekla nova znanja, proširilo iskustvo i izbjegla profesionalna stagnacija. Drugim riječima, malo je onih koji žele ostati na istom mjestu predugo.

No, koliko ljudi u Hrvatskoj u ovom trenutku doista razmišlja o promjeni karijere?

Upravo se tim pitanjem pozabavila Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka u Hrvatskoj najpoznatija po portalu MojPosao. Provela je anketu s jednim, ali iznimno znakovitim pitanjem: Razmišljaš li trenutno o promjeni karijere? U istraživanju je sudjelovalo više od 1.300 ispitanika, što jasno pokazuje koliko ova tema snažno odjekuje na tržištu rada.

Gotovo svi razmišljaju o promjeni karijere

Rezultati su zanimljivi i gledano iz kuta poslodavaca, poprilično zabrinjavajući. Samo 4% ispitanika navodi da u ovom trenutku uopće ne razmišlja o promjeni karijere ili posla. Riječ je o maloj skupini ljudi zadovoljnih ondje gdje jesu, koji zasad nemaju potrebu pregledavati oglase za posao.

Suprotno tome, čak 88% ispitanika priznaje da aktivno razmišlja o promjeni karijere. Razlozi su dobro poznati i već se godinama ponavljaju: niska plaća, loši međuljudski odnosi, narušena ravnoteža između privatnog i poslovnog života te manjak motivacije. Dodatni pritisak kod nekih stvara i nesigurnost uzrokovana najavama otkaza, dok dio zaposlenih jednostavno traži nove izazove i prilike za razvoj.

I dok neki o promjeni tek razmišljaju, još uvijek važući sve opcije, svaka deseta osoba (9%) već je u aktivnom procesu promjene posla. To podrazumijeva pretraživanje natječaja, ažuriranje životopisa, slanje prijava i odlazak na razgovore za posao. Cilj je pronaći radno mjesto koje donosi bolje uvjete, veću plaću i kvalitetniju svakodnevicu.