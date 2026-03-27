Četiri tvrtke borile se za posao proizvodnje Jadrolinijinih “Lego” kockica

Setove kockica za slaganje trajekata Jadroliniji će nabaviti tvrtka Emma 95 po cijeni od 45.900 eura plus PDV.

Završen je natječaj za nabavu setova kockica za slaganje trajekta Jadrolinije. Forbes Hrvatska najavio ga je u siječnju, kada je tvrtka tražila 3000 setova po procijenjenoj vrijednosti 55.000 eura plus PDV.

Kockice za slaganje trajekta trenutačno su najpopularniji Jadrolinijin suvenir, koji je izazvao pozitivne reakcije među putnicima, ali i dodatni prihod za Jadroliniju. Početna mala serija prodavala se po cijeni od 45 eura po pakiranju.

Unatoč kratkim rokovima čak četiri ponude

U nabavu novih krenulo se po žurnom postupku, a po ponašanju Jadrolinije činilo se da ne žude za više ponuda. Naime, kada je jedna tvrtka tražila dodatne informacije, morali su poslati nekoliko zahtjeva kako bi konačno i dobili detaljne specifikacije kako bi mogli poslati svoju ponudu. Na primjedbu jedne tvrtke kako novi set nije moguće proizvesti u traženom roku od 65 dana nego je potrebno oko pet mjeseci, Jadrolinija je rok za isporuku produžila na 90 dana.

Jedan od naručitelja morao se malo više potruditi kako bi se u dokumentaciji natječaja pojavilo uputstvo za slaganje;

No, unatoč tome, na natječaj su se u konačnici javile čak četiri tvrtke. Ponuda zagrebačke tvrtke Emma 95 iznosila je 45.900 eura plus PDV, požeške Neon reklam 50.940 eura plus PDV, zagrebačkog Miniminda 53.880 eura plus PDV, a zagrebačkog Aranea Toys 47.400 eura plus PDV.

Glavni kriterij za izbor bila je cijena s 90 posto utjecaja, dok je 10 posto donosila brzina isporuke. Zanimljivo je kako niti jedna od prijavljenih tvrtki nije mogla ponuditi dostavu u roku od 65 dana, pa niti jedna nije dobila bodove za brzinu isporuke. Jedini kriterij zbog toga je bila cijena, pa je izabrana najjeftinija tvrtka – Emma 95.

Jadrolinija će u konačnici kockice dobiti po cijeni od 19,13 eura po setu s uključenim PDV-om. Pretpostavi li se da će prodajna cijena jednog seta i dalje iznositi 45 eura, to znači da će po setu zaraditi više od 25 eura. Doduše, za pretpostaviti da će neki broj setova biti i poklonjen poslovnim partnerima, suradnicima i slično.