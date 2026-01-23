Plan konsolidacije Jadrolinije radit će KPMG

Ponudom vrijednom 172.500 eura plus PDV KPMG Croatia pobijedio je na natječaju za izradu plana konsolidacije Jadrolinije.

KPMG Croatia izabran je na natječaju za posao izrade plana konsolidacije hrvatskog putničkog brodara Jadrolinija koji je Forbes Hrvatska već najavljivao. Za plan koji između ostalog obuhvaća pravno preoblikovanje tvrtke, unaprjeđenje održavanja i upravljanja flotom i optimalno upravljanje resursima, natjecale su se četiri tvrtke.

Prije objave natječaja Jadrolinija je provela istraživanje tržišta i upit za dostavu inicijalnih ponuda poslala tvrtkama McKinsey & Company, Deloitte, PricewaterhouseCoopers i zajednici Ernst & Young i KPMG.

Procijenjena vrijednost posla iznosila ja pola milijuna eura plus PDV, a ponuda KPMG-a iznosila je 172.500 eura plus PDV. Konkurirali su mu PricewaterhouseCoopers (249.000 eura plus PDV), Deloitte savjetodavne usluge (250.000 eura plus PDV) i Forvis Mazars koji se prijavio zajedno s nizozemskim Lloyd’s Register Advisors Services.

Ta poslovna jedinica Lloyd’s Registera ima najviše iskustva u pomorstvu od prijavljenih, no njihova je ponuda bila najskuplja – 474.870 eura plus PDV. Iako je cijena imala manji utjecaj na odluku (35%) od iskustva stručnjaka (65%), činjenica da su i drugi dobili maksimalne ili skoro maksimalne bodove za stručnost nije im išla u prilog.

KPMG će morati obaviti dva zadatka. Prvi je provedba neovisne evaluacije organizacijsko-procesnog stanja i financijskog stanja Jadrolinije, te identifikacija povezanih nedostataka. On obuhvaća i dvodnevni fizički pregled brodova u splitskom, zadarskom i riječkom plovnom području.

Drugi zadatak je već spomenuta izrada plana konsolidacije poslovanja. Ona obuhvaća puno točaka, a jedna od njih je unaprjeđenje učinkovitosti prakse nabave, održavanja i upravljanja flotom i ostalom imovinom. Uključuje i izradu više alternativnih scenarija nakon konsolidacije poslovanja.