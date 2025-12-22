Jadrolinija priprema natječaj za 55,79 milijuna eura goriva. Navedeno koji trajekti najviše troše

Nakon nedavno poništenog natječaja za gorivo u kojem Petrol i INA nisu ispunili troškovnik na ispravan način, u pripremi je novi. Procijenjena vrijednost dvogodišnje nabave je 55,79 milijuna eura bez PDV-a, a dokumentacija otkriva i koji će brodovi potrošiti najviše goriva.

Jadrolinija priprema novi natječaj za dvogodišnju opskrbu gorivom. Najavila ga je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina, a procijenjena vrijednost mu je 55,79 milijuna eura bez PDV-a.

Troškovnik otkriva kako se radi o 72 milijuna litara za brodove u nacionalnoj pomorskoj plovidbi i 21 milijun litara za brodove u međunarodnoj pomorskoj plovidbi. (Doduše, njihov zbroj iz nejasnih razloga ne iznosi navedenih 55,79, nego 44,57 milijuna eura bez PDV-a.)

Najviše će potrošiti najveća Dalmacija

Dokumentacija broda uključuje i popis brodova s kvotama iz kojeg se vidi očekivana potrošnja po brodu i učestalost punjenja goriva. Objavljene su i kvote za 2025. godinu. Prema njima, najviše goriva konzumirao je trajekt Dalmacija koji uglavnom plovi na međunarodnim linijama – 6,5 milijuna litara.

Slijede trajekti koji uglavnom plove u splitskom plovnom području. Uz ime Marka Pola, drugog broda po veličini u Jadrolinijinoj floti, podatak je o 4,16 milijuna litara. Treći je također veliki Zadar s 3,8 milijuna litara. Četvrti i peti su Oliver s 2,7 milijuna i Petar Hektorović s dva milijuna litara, trajekti koji najčešće plove za udaljene otoke Lastovo i Vis.

Glavni kriterij za izbor ponuditelja je cijena s 89 posto utjecaja. Rok isporuke u hitnim slučajevima utječe s 10 posto – oni se dodjeljuju ako se gorivo može isporučiti u dva do 12 sati. Nula bodova dobiva se za usporuku u 13 do 24 sata. Sa simboličnih 1 posto na izbor utječe i udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora. To znači da dodatni bod dobiva tvrtka koja u svom poslovnom procesu koristi preko 50 posto električne energije dobivene iz obnovljivih izvora. Zainteresirane tvrtke između ostalog moraju imati ISO 9001 i ISO 14001 (ili jednakovrijedne) certifikate.

Traženo gorivo je plinsko ulje (dieselsko gorivo za brodove) koje ne sadrži metilne estere masnih kiselina (FAMA).



Jadrolinija je u listopadu objavila odluku o poništenju za prethodni natječaj za nabavu goriva vrijedan 75,91 milijun eura bez PDV-a. Na njemu su sudjelovali INA i Petrol, no obje ponude proglašene su nevažećima zbog krivog ispunjavanja troškovnika. Inina ponuda iznosila je 56,40 milijuna eura plus PDV, a Petrolova 48,38 milijuna eura plus PDV.