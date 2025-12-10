Jadrolinija objavila natječaj za putnički brod. Širina promijenjena radi stabilnosti

Jadrolinija je raspisala natječaj za nabavu dizel-električnog putničkog broda, uz manje izmjene koje su nastale u fazi Prethodnog savjetovanja. Prihvaćen je zahtjev jedne od zainteresiranih strana za povećanje širine, koja navodno nije dovoljna kako bi bio stabilan u slučaju da bude oštećen. Primjedba na preveliki fokus na iskustvo u projektiranju u odnosu na gradnju nije prihvaćena.

Jadrolinijin natječaj za gradnju dizel-električnog putničkog broda prošao je fazu Prethodnog savjetovanja koju je Forbes Hrvatska najavio u ranijem članku. Riječ je o prvom od 10 do 20 novih putničkih brodova i trajekata koje je Jadrolinija najavila graditi s ciljem obnavljanja flote. Dužine je do 50 metara, a u prvoj fazi imat će pripremu za ugradnju baterijskog sustava. Plovit će prvenstveno u dubrovačkom akvatoriju, povezujući Dubrovnik s Elafitima.

Prethodno savjetovanje rezultiralo je s nekoliko promjena u natječaju, dok neki zahtjevi zainteresiranih strana nisu prihvaćeni. Širina broda povećana je s najviše 9,9 na najviše 11 metara nakon primjedbe jedne od zainteresiranih strana u kojoj je istaknuto da prema iskustvu projektiranja sličnih brodova nije moguće zadovoljiti stabilitet broda u oštećenom stanju kod njegove manje širine. No, ostavljena je formulacija ‘najviše’ što ostavlja mogućnost da će brod biti i uži.

Pet projekata za projektiranje, nula za gradnju

Neimenovana tvrtka požalila se na uvjete natječaja ističući da se prema njima za projektiranje (hibridnog ili električnog) broda koje čini 10 posto posla traže zahtjevne reference, dok se za gradnju ne traži gotovo nikakva referenca. Umjesto uvjeta za referencu od pet isporučenih projekata u šest godina predložili su prosječni prihod od gradnje brodova u vrijednosti 50 posto procijenjene vrijednosti godišnje ili ukupno u iznosu procijenjene vrijednosti.

Jadrolinija je odbila navedenu promjenu, ističući kako nije točno da se za gradnju ne traži gotovo nikakva referenca – traži se pet inženjera s iskustvom u gradnji novih brodova i voditelja gradnje s minimalno pet godina iskustva.

Djelomično su prihvatili zahtjeve za više tehničkih detalja vezanih uz infrastrukturu broda, navodeći kako su neki od njih već obuhvaćeni dokumentacijom. Detalje misle rješavati u pregovorima. Još ranije obrazloženo je kako su izabrali natjecateljski postupak uz pregovore, kako bi dobili optimalnu ponudu odnosno optimalno utrošiti javna sredstva s kojima raspolažu.

Prijedlog izmjene uvjeta za dokazivanje brzine broda nisu prihvatili, pa će se ona i dalje dokazivati pri maksimalnom gazu uz standardnu metodologiju.

Dokovanje bi podiglo cijenu održavanja

Kad je u pitanju održavanje broda, jedan od potencijalnih sudionika natječaja istaknuo je kako u uvjetima nije spomenuto dokovanje, što bi moglo povećati troškove održavanja. Zatražili su uključivanje dokovanja i podvodnog bojanja, kao i dodavanje posjedovanje suhog doka, plutajuće doka ili lifta za dizanje broda traženih kapaciteta u uvjete natječaja.

Taj zahtjev je odbijen, uz obrazloženje kako bi to povećalo troškove ovog natječaja i narušilo usporedivost ponuda. Dodali su kako se u fazi redovitog održavanja ne izvode radovi koji zahtijevaju dizanje broda na suho, zbog čega nije potrebno ni u uvjetima sposobnosti zahtijevati dokaz da ponuditelj raspolaže suhim dokom, plutajućim dokom ili liftom.