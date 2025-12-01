Jadrolinija kreće u izgradnju dizel-električnog putničkog broda vrijednog 12 milijuna eura plus PDV

Jadrolinija uskoro planira pokrenuti pregovore za projektiranje i izgradnju putničkog broda dužine do 50 metara. To će biti dizel-električni brod procijenjene vrijednosti 12 milijuna eura plus PDV. Bit će primarno namijenjen za liniju Dubrovnik – Suđurađ.

Najveći hrvatski putnički brodar Jadrolinija nedavno je u dva navrata najavio kako u skoroj budućnosti planiraju naručivati 10 do 20 putničkih brodova i trajekata. Na Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina sada su najavili gradnju novog dizel-električnog putničkog broda dužine do 50 metara i procijenjene vrijednosti 12 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o brodu prvenstveno namijenjenom za liniju Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ na Šipanu. Interijer broda trebao bi biti vizualno sličan onome na trajektima Kornati i Brač. Sastojat će se od salona za putnike, palubu s natkrivenim sjedalima i postoljem za šest bicikala, wc-e, salon i čajnu kuhinju za posadu i šest kabina za 10 članova posade.

Baterije će se ugrađivati naknadno

Prema predloženoj dokumentaciji natječaja, brzina broda u određenim testnim uvjetima treba biti najmanje 12,6 čvorova. Treba imati dobru manevarsku sposobnost i držanje položaja kod bočnog vjetra brzine 16 metara u sekundi (57,6 kmh).

Brod mora biti napravljen na način da je kasnije moguće ugraditi baterijski sustav. Ne navodi se kada je to u planu, a baterija nije predmet ovog natječaja.

Osnovni pogon broda bit će dizel generatori, a kapacitet baterija mora biti dovoljan za minimalni električni doplov od 50 nautičkih milja. Dizelski doplov treba biti najmanje 400 nautičkih milja.

U planu je natjecateljski postupak uz pregovore. U ovoj fazi postupka Jadrolinija će definirati tek minimalne tehničke zahtjeve. Pregovori su potrebni kako bi brod bio što usklađeniji s Jadrolinijim potrebama. Pregovorima žele dobiti optimalnu ponudu odnosno optimalno utrošiti javna sredstva s kojima raspolažu.

Trajanje ugovora je 82 mjeseca, no navodi se kako brod treba isporučiti u roku od 26 mjeseci. S obzirom da je jedan od kriterija za izbor ponude rok gradnje s čak 22 posto utjecaja na izbor ponuditelja, za pretpostaviti je da bi u konačnici to vrijeme moglo biti kraće. Ostali kriteriji za izbor brodogradilišta su cijena (35%), kapacitet (9%), broj remonata za održavanje (20%) vrijeme remonta (9%) i vrijeme potrebno za transport do brodogradilišta (5%).

Zainteresirano brodogradilište mora dokazati da se aktivno bavi projektiranjem putničkih

brodova s električnim ili hibridnim pogonom.