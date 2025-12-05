Cijene bakra blizu 11.500 dolara po toni

Cijene bakra dosegnule s unovu najvišu razinu otkada se crvenim metalom trguje na Londonskoj burzi metala pod utjecajem slabog dolara, strahovanja trgovaca od problema u opskrbi i smanjenih zaliha u skladištima LME-a.

Cijena bakra u referentnim tromjesečnim terminskim ugovorima na Londonskoj burzi metala (LME) iznosila u srijedu na završetku trgovine 11.487,5 dolara po toni.

U odnosu na prethodni dan bila je viša za 3,07 posto i dosegnula je novu najvišu razinu otkad se bakrom trguje na londonskoj burzi, nadmašivši rekord postavljen dva dana ranije, od 11.252 dolara po toni.

Skok je prouzročio val narudžbi iz Južne Koreje i Tajvana, koji je doveo do najvećeg rasta zahtjeva za povlačenjem zaliha bakra iz skladišta LME-a od 2013.

Ukupne zalihe bakra u sustavu skladištenja londonske burze metala sada iznose 162.500 tona.

Bakar je tako od siječnja poskupio oko 30 posto, s težištem poskupljenja u drugoj polovini godine, a poticaj skoku cijena bili su problemi u opskrbi iz ključnih zemalja proizvođača i nagađanjima o mogućim američkim carinama.

Američki predsjednik Donald Trump bio je u srpnju najavio 50‑postotne carine na uvoz bakrenih cijena i žica pa su cijene bakra u SAD-u oštro su pale, a trend su pratila i svjetska tržišta u očekivanju preusmjeravanja pošiljki s američkog tržišta.

Washington je ipak odustao od najavljenih carina, ali trgovci i dalje gomilaju zalihe u SAD‑u pa su cijene na burzi Comex u New Yorku naglo porasle, uz smanjenu opskrbu drugih dijelova svijeta.

U listopadu je pak rast cijena nakon teških nesreća u nekoliko svjetskih rudnika koje su raspirile zabrinutost za opskrbu.

Rudnik Grasberg u Indoneziji, u vlasništvu američke rudarske kompanije Freeport, poplavljen je u rujnu, a u nesreći su poginula tri rudara. Freeport je objavio da ne može ispuniti ugovorne obveze.

Grasberg je drugi po veličini rudnik bakra u svijetu, s 3‑postotnim udjelom u svjetskoj proizvodnji.

Krajem srpnja teška nesreća dogodila se i u rudniku El Teniente čileanske državne rudarske kompanije Coldeco. U urušavanju tunela poginulo je šestero ljudi i kompanija je do daljnjeg prekinula proizvodnju.

El Teniente godišnje proizvodi oko 400 tisuća tona bakra.

Prema listopadskoj procjeni konzultantske tvrtke BMI, potražnja za bakrom premašit će u 2026. godini ponudu za više od 400 tisuća tona. Ranije bili su očekivali da će manjak iznositi samo 72 tisuće tona.

Strahovanja su u srijedu iznova raspirile nove procjene velikih rudarskih kompanija o smanjenju proizvodnje. Kanadska kompanija Ivanhoe Mines snizila je tako prognozu proizvodnje u velikom kompleksu Kamoa-Kakula u Demokratskoj Republici Kongo zbog poplave.

Švicarski Glencore, čija je proizvodnja od 2018. potonula za 40 posto, također je u srijedu smanjio prognoze proizvodnje u idućoj godini. Potražnja bi pak mogla ojačati budući da je gospodarska aktivnost snažnija no što se očekivalo nakon američke najave vala carina ovog proljeća.

U uvjetima snažnije potražnje i neizvjesne opskrbe trgovci su se proteklih tjedana žustro pozicionirali u očekivanju većih deficita u idućoj godini, izjavili su analitičari i čelnici iz industrije prošli tjedan na webinaru Fastmarkets.

Makro trendovi bit će ključni za tržišta bakra i predstavljaju najveću nepoznanicu za potražnju i cijene u 2026., napomenuli su. Bakar je važna sirovina u industriji, elektroničkim uređajima, električnim mrežama i građevinarstvu.