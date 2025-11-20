BYD na hrvatsko tržište dovodi još jedan hibrid

ATTO 2 DM-i drugi je BYD-jev hibridni model namijenjen hrvatskom tržištu. Očekuje se kako će u ponudi biti od veljače, a cijena na hrvatskom tržištu još nije poznata. Nudi iskustvo električnoga, uz sigurnost i podršku hibrida.

Nakon benzinaca, hibridi su najpopularniji automobili u Hrvatskoj. Prema podacima Promocije plus, među novim automobilima registriranim u prvih 10 mjeseci ove godine, njih 22.003 odnosno 36 posto bili su hibridi, dok je električnih 985 odnosno samo 1,6 posto. I u većini europskih država hibridi su popularniji.

Čini se da je toga svjestan i kineski BYD, najveći svjetski proizvođač električnih vozila, koji je predstavio model ATTO 2 DM-i kojim cilja na europske kupcima. Na hrvatsko tržište on će najvjerojatnije doći u veljači 2026. godine i bit će drugi hibridni model na našem tržištu nakon modela Seal U DM-i. Oba koriste tehnologiju Super Hybrid DM.

Benzinski motor može puniti bateriju, ali i dodati snagu

ATTO 2 DM-i će kupcima ponuditi jedinstven spoj iskustva vožnje električnog automobila i dosega od čak 1000 km. Ciljaju na iskustvo električnoga uz sigurnost i podršku koju pruža hibridni pogon.

Kako se i vidi iz njegova naziva, Super Hybrid DM ima dva načina rada: EV – u kojem kotače pokreće isključivo električni motor i HEV – u kojem većinu vremena radi na isti način. U oba slučaja benzinski motor puni bateriju i električni motor putem invertera pa automobil ima odzivnost čistog električnog vozila. U situacijama kad je vozaču potrebno više snage, HEV način rada može se promijeniti iz serijskog u paralelni u kojem spaja snagu benzinskog motora i električnog motora.

Rezultat toga je pogon koji većinu vremena provodi radeći kao električni automobil, s više od 90 km dosega zahvaljujući većoj od dvije Blade baterije ugrađene u ATTO 2 DM-i, uz uglađenost i trenutne reakcije kao u električnom automobilu čak i kad je automobil u načinu rada HEV. Inteligentni nadzor sustava („i” iz naziva DM-i) povećava učinkovitost na razinu nedostižnu ijednom konkurentu: ponderirana mješovita potrošnja goriva iznosi tek 1,8 l/100 km uz doseg od čak 1000 km uz potpuno napunjenu bateriju i pun spremnik goriva.

Interijet BYD-a ATTO 2 DM-i; Foto: BYD

Performanse?

BYD ATTO 2 DM-i dug je 4330 mm (20 mm dulji od posve električnog modela ATTO 2), širok 1830 mm i visok 1675 mm. Međuosovinski razmak je relativno dugačak, čak 2620 mm, pa je unutrašnjost prostrana, a prednji i stražnji prevjesi kratki, što pridonosi robusnom izgledu SUV-a. ATTO 2 DM-i može ubrzati od 0 do 100 km/h za samo 7,5 sekundi, a obje verzije mogu ostvariti maksimalnu brzinu od 180 km/h.

ATTO 2 DM-i dostupan je u dvije izvedbe pogona Super Hybrid. U verziji Active kapacitet Blade baterije iznosi 7,8 kWh, a najveća snaga iznosi 166 KS (122 kW). Ova verzija ima doseg na potpuno električni pogon od 40 km prema WLTP-u i ukupan doseg od 930 km.

ATTO 2 DM-i Boost ima bateriju kapaciteta 18,0 kWh i razvija 212 KS (156 kW) – što je dovoljno za ubrzanje od 0-100 km/h za samo 7,5 sekundi. Veća baterija osigurava veći doseg na potpuno električni pogon od 90 km prema WLTP-u i ukupan doseg od 1000 km. Također je opremljena snažnijim AC punjačem snage 6,6 kW, koji omogućuje punjenje baterije od 15 do 100 posto za samo tri sata kad je priključen na trofaznu AC punionicu jakosti 32 A. Cijena na hrvatskom tržištu još nije poznata. Cijena električnog ATTO-a 2, bez poticaja, iznosi od 29.990 eura.

Izvršna potpredsjednica marke BYD Stella Li izjavila je: „Super hibrid s DM tehnologijom idealan je korak za one kupce koji žele iskustvo vožnje električnog automobila bez brige oko dosega. BYD ATTO 2 DM-i jedinstveno je vozilo u klasi i omogućuje nam da ove prednosti dovedemo i u segment kompaktnih SUV-ova. Spoj vožnje na potpuno električni pogon i velikog dosega u stvarnim uvjetima čine ga jedinstvenim u klasi i vozilom kakvo samo mi možemo proizvesti. Stvarno možete vidjeti što mislimo kad kažemo da ovo nije samo automobil, ovo je BYD!”

Osim ovog modela, BYD je predstavio i električni ATTO 2 Comfort s gotovo 120 km duljim dosegom prema WLTP-u i bržim punjačem istosmjernom strujom koji vrijeme punjenja od 30-80 posto skraćuje na samo 19 minuta. I ova verzija očekuje se na hrvatskom tržištu, najvjerojatnije u veljači.