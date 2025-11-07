Cijene hrane pale i u listopadu

Cijene hrane pale su i u listopadu, drugi mjesec zaredom, odražavajući znatno jeftinije mlijeko i meso zahvaljujući obilnoj ponudi, izvijestila je u petak agencija UN‑a za hranu i poljoprivredu FAO.

FAO-v indeks cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda iznosio je u listopadu u prosjeku 126,4 boda i bio je niži za 1,6 posto nego u rujnu, prema revidiranom podatku.

U rujnu cijene su bile na mjesečnoj razini pale za jedan posto, pokazuju novi FAO-vi podaci.

Najviše pojeftinio šećer

Indeks za listopad pokazuje da su se cijene osnovnih prehrambenih proizvoda više-manje zadržale na razini iz istog prošlogodišnjeg mjeseca.

Najsnažnije je i u listopadu pojeftinio šećer, za 5,3 posto u odnosu na rujan, i cijene su mu se spustile na najnižu razinu od kraja 2020. godine zahvaljujući dobrom urodu šećerne trske u Brazilu i očekivanih boljih rezultata u Tajlandu i Indiji.

Cijene mlijeka i mliječnih proizvoda pale su za 3,4 posto u odnosu na rujan, uz znatno jeftinije mlijeko u prahu i maslac zahvaljujući obilnoj ponudi iz Europske unije i Novog Zelanda.

Osjetno je pojeftinilo i meso, za dva posto u odnosu na rujan, odražavajući znatno niže cijene svinjetine i mesa peradi. Govedina je pak ponovo poskupjela zbog snažne svjetske potražnje.

Rekordna proizvodnja žitarica

Cijene žitarica pale su pak u listopadu za 1,3 posto u odnosu na rujan, izračunali su u FAO-u. Pšenica je pojeftinila jedan posto, uz poboljšane izglede za proizvodnju na sjevernoj hemisferi. Snažniji pad cijena zakočila su izvješća o slabijem urodu kukuruza u EU, a potencijalno i u SAD-u, napominje agencija UN-a.

Blago su porasle i cijene biljnih ulja, za 0,9 posto u odnosu na rujna, uz najvišu vrijednost indeksa od srpnja 2022. godine, navodi UN-ova agencija. Cijene suncokretovog ulja porasle su u listopadu četvrti mjesec zaredom u prvom redu zbog kašnjenja žetve u crnomorskoj regiji.

U odvojenom izvješću o ponudi i potražnji na svjetskim tržištima žitarica FAO je napomenuo da će svjetska proizvodnja u ovoj godini dosegnuti novi rekord od 2,99 milijardi tona. U izvješću za rujan bili su pak prognozirali da će iznositi 2,971 milijardi tona.

Najnovija prognoza pokazuje da će proizvodnja žitarica u ovoj godini porasti za 4,4 posto, nešto snažnije no što je FAO bio prognozirao na početku jeseni, uz rekordan urod kukuruza i riže.