Cijene nafte prekoračile 65 dolara, u fokusu Iran

Cijene nafte prekoračile su u utorak na međunarodnim tržištima 65 dolara budući da su ulagače zabrinuli mogući poremećaji u opskrbi iz Irana zbog nemira, uz signale iz Washingtona o mogućoj intervenciji.

Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 1,43 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 65,30 dolara. Na američkom tržištu barel je bio skuplji za 1,50 dolara i stajao je 61,00 dolar.

Tržišta su na kraju prošlog i na početku ovog tjedna zabrinuli nemiri u Iranu.

Mali trgovci dali su prije otprilike dva tjedna oduška nezadovoljstvu visokom inflacijom i padom vrijednosti rijala, a prosvjedi su u međuvremenu eskalirali, uz paljenje zgrada i vozila i brojne žrtve među građanima i među snagama sigurnosti.

Iran spada među vodeće proizvođače u Organizaciji zemalja-izvoznica nafte (OPEC).

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak 25-postotne carine svim zemljama koje posluju s Iranom, a naznačio je i moguću vojnu intervenciju, uz najavu sastanka s vodećim savjetnicima tokom dana.

Najveći je kupac iranske nafte Kina i carine bi mogle otežati američko-kineske pregovore o trgovini.

Tržišta nafte strahuju pak od problema u opskrbi i signaliziraju veću premiju na geopolitički rizik, koja bi po nekim procjenama mogla podići cijene za tri do četiri dolara.

Zabrinutost su raspirili i učestali ukrajinski napadi na naftnu infrastrukturu u Rusiji i na Kaspijskom jezeru.

Kazahstanska proizvodnja nafte i plinskih kondenzata pala je u prvih 12 dana siječnja za 35 posto u odnosu na prosjek u prosincu, na 1,21 milijun barela dnevno, rekao je za Reuters upućeni izvor, ponajprije zbog ograničenja izvoza preko terminala na Crnom moru.

Dronovi su ovaj tjedan oštetili i dva naftna tankera pod grčkom upravom koja su trebala utovariti naftu na terminalu na ruskoj obali, prema navodima pet izvora u industriji.

U takvim su uvjetima naznake povratka venezuelanske nafte na tržišta pala u drugi plan.

Vitol i Trafigura pribavili su američke dozvole za izvoz, uz najavu utovara prvih pošiljki već u ovom tjednu. Dva supertankera isplovila su u ponedjeljak navečer iz teritorijalnih voda Venezuele, noseći po 1,8 milijuna barela nafte, a treći se spremao za isplovljavanje.

Odvojeni OPEC-ovi izračuni pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak bio skuplji za 55 centi i stajao je 61,75 dolara.

