Civilna zaštita obnavlja objekte u Jastrebarskom, pripremili 20,74 milijuna eura

Nastavno nacionalno središte civilne zaštite u Jastrebarskom bit će uređeno europskim sredstvima. Tim povodom MUP je najavio natječaj procijenjene vrijednosti 20,74 milijuna eura plus PDV.

Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj vrijedan 20,74 milijuna eura plus PDV. Riječ je o radovima na uređenju postojećih građevina, vanjskog prostora i infrastrukture za potrebe Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite u Jastrebarskom.

Glavne i izvedbene projekte izradio je APG – Inženjering iz Dugog Sela. Ključni kriterij za izbor izvoditelja je cijena (90%), dok ostale bodove donosi jamstvo na radove i opremu. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Uređenje devet objekata i vanjskog prostora

Tvrtka ili tvrtke koje žele dobiti posao moraju u svakoj od prethodne tri godine imati promet od najmanje 10,37 milijuna eura. Moraju dostaviti i popis istih ili sličnih radova obavljenih tijekom posljednjih pet godina uz potvrde naručitelj o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. Zbroj vrijednosti do tri takvih projekata mora iznositi najmanje 20,74 milijuna eura.

Uređenje obuhvaća sedam manjih građevina površine 3850 kvadrata u lošem stanju, jednu mini građevinu i glavnu upravnu građevinu površine 4266 kvadrata u nešto boljem stanju. U dokumentaciji natječaja navodi se kako se će sedam manjih građevina urediti kao sobe za smještaj polaznika, restoran, radionica i spremište, teretana i arhiva.

Unutar glavne upravne građevine uredit će se i opremiti: učionice, kabineti za izvođenje nastave, uredi za uposlenike, konferencijska sala za veće skupove, sanitarni prostori i drugo.



Projekt obuhvaća i uređenje vanjskog prostora i infrastrukture.