Civinity dovršio preuzimanje Metusa, koji u Hrvatskoj servisira gotovo 3000 dizala

Civinity, litvanska grupacija specijalizirana za održavanje zgrada, inženjering i digitalne usluge koja posluje u Sjevernoj Europi i baltičkim državama, dovršila je preuzimanje hrvatskih tvrtki za dizala Metus i Metus Service od švedske infrastrukturno-tehnološke kompanije Sdiptech. Ukupna vrijednost transakcije iznosi 2,44 milijuna eura. Nakon transakcije Civinity je vlasnik 100% dionica u obje tvrtke.

Grupa Metus zapošljava oko 280 ljudi, a posluje u proizvodnji dizala, ugradnji novih dizala te održavanju i modernizaciji dizala. U Hrvatskoj tvrtka servisira približno 2800 dizala različitih proizvođača. Njezin lokalni servisni tim uključuje više od 40 tehničara, dok interventna služba djeluje 24 sata dnevno. Tvrtka ima podružnice u zagrebačkoj regiji, Varaždinu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Klijente opslužuju timovi koji djeluju u nekoliko regija.

“Po svojem servisnom portfelju i mreži tehničara Metus je među tržišnim liderima u Hrvatskoj. Pri procjeni tvrtke gledali smo kako opslužuje klijente u različitim regijama zemlje. Ljudi koji tu rade poznaju tržište već dugi niz godina. Ovo ćemo poslovanje razvijati zajedno s njima”, rekao je Deividas Jacka, predsjednik Uprave Civinity Grupe.

Metus je počeo s radom 1992. godine. Redovno održavanje i interventni izlasci predstavljaju svakodnevni posao servisnog tima. Tvrtka popravlja dizala i pomaže klijentima u održavanju. Njezini tehničari servisiraju liftove u stambenim zgradama, uredskim prostorima, javnim zgradama i drugim objektima.

Prema nerevidiranim podacima za 2025., Metus je ostvario konsolidirane prihode od 18,9 milijuna EUR i EBITDA-u od 1,1 milijun EUR, dok je ukupna vrijednost imovine iznosila 12,6 milijuna EUR. Prihodi preuzetog poslovanja odgovaraju gotovo petini prihoda Civinityja prije transakcije.

Metus proizvodi dizala u Bosni i Hercegovini, dok njegovi timovi za ugradnju novih dizala djeluju u Njemačkoj i na drugim europskim tržištima. Civinity najveći potencijal rasta vidi u servisiranju dizala. Ugovori o održavanju u pravilu traju dulje od projekata ugradnje, a klijenti često ostaju s istim pružateljem usluge kroz cijeli radni vijek dizala. Ugovori se obnavljaju kada tehničari pružaju pouzdanu uslugu i brzo reagiraju na kvarove.

Preuzimanjem Metusa Civinity preuzima etablirane servisne timove u Hrvatskoj i Sloveniji, zajedno s portfeljima klijenata koje opslužuju. Grupa može odmah nastaviti postojeće poslovanje i postupno ga širiti u obje zemlje. Civinity održavanje dizala smatra važnom uslugom za klijente u stambenom i komercijalnom segmentu nekretnina.

U Hrvatskoj je u tijeku program ugradnje dizala

U Hrvatskoj je trenutno u tijeku državni program podrške ugradnji dizala i druge opreme za pristupačnost u stambenim zgradama. Država pokriva jednu trećinu troškova prihvatljivih projekata. Hrvatsko ministarstvo procjenjuje da bi se za program moglo kvalificirati oko 15.000 zgrada. Za program su osigurana sredstva u iznosu od 2 milijuna EUR za 2026. i 3 milijuna EUR za 2027. godinu.

Novougrađena dizala zahtijevat će redovno tehničko održavanje. Metus već ima podružnice koje djeluju u glavnim hrvatskim regijama, dok u Sloveniji raste zaseban portfelj klijenata.

Poslovanje u Sloveniji poraslo 47% na godišnjoj razini

Tvrtka Metus u Sloveniji registrirana je 2022. godine i djeluje u Ljubljani. Njezini su prihodi u 2025. dosegnuli 1,26 milijuna EUR, u odnosu na 856.000 EUR godinu prije. Tim je u prosjeku zapošljavao oko devet ljudi.

Slovenski tim još raste. Civinity planira širiti portfelj klijenata i uz njega razvijati lokalni tim.

“U Sloveniji već djeluje lokalni tim, a portfelj klijenata raste. Sada želimo skalirati to poslovanje. U druge zemlje ulazit ćemo postupno, jer tempo širenja usluge ovisi o broju tehničara i stvarnim vremenima odziva. Metus će biti naša baza za daljnje širenje u regiji”, rekao je D. Jacka.

Sdiptech je bio vlasnik Metusa od 2015. godine. Za financiranje transakcije Civinity je izdao obveznice u privatnoj ponudi nominalne vrijednosti 893.000 EUR, koje je upisao INVL Bridge Finance.

Civinity će se u prvoj fazi usredotočiti na jačanje svojeg poslovanja i lokalnih timova u Hrvatskoj i Sloveniji.