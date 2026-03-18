Commerzbank odbio Unicreditovu ponudu

Njemački Commerzbank objavio je u srijedu da je odbio ponudu talijanske banke Unicredit za preuzimanje procijenjene vrijednosti oko 35 milijardi eura, istaknuvši ponovo da želi biti samostalan.

U ponedjeljak UniCredit je objavio da je dioničarima njemačkog Commerzbanka dostavio službenu ponudu za preuzimanje, skiciravši jasnije obrise plana koji se bio nazirao mjesecima.

Talijanska banka trenutno drži nešto više od 26 posto dionica Commerzbanka i još tri posto preko financijskih instrumenata.

U ponedjeljak objavili su da im je cilj povećati udio u idućim tjednima iznad 30 posto, uz napomenu da ne očekuju kontrolu nad njemačkim zajmodavcem.

Prekoračenje praga od 30 posto obavezuje UniCredit na dostavljanje službene ponude za kupnju Commerzbanka.

Talijanska banka kupila je veliki udio u drugoj najvećoj njemačkoj privatnoj banci u rujnu 2024. godine, iskoristivši tada djelomično povlačenje njemačke države iz vlasništva.

Vrijednost ponude bit će određena uskoro, a procjenjuje se da će vlasnicima Commerzbanka za svaku dionicu biti ponuđeno 0,485 novih dionica UniCredita, što bi odgovaralo cijeni od 30,80 eura po dionici njemačke banke odnosno za četiri posto više nego na zatvaranju trgovine na burzi na kraju prošlog tjedna.

To bi značilo da UniCredit procjenjuje vrijednost Commerzbanka na gotovo 35 milijardi eura.

U srijedu Commerzbank je objavio da prijedlog nije u skladu s njihovom strategijom samostalnosti i da mu nedostaju ključni detalji potrebni za procjenu hoće li transakcija dioničarima donijeti vrijednost.

Vrijednost ponude od oko 30,8 eura po dionici, prema očekivanom omjeru zamjene dionica, pokazuje ‘dodatak’ od oko četiri posto na cijenu zatvaranja trgovine na burzi 13. ožujka i ne donosi ulagačima dovoljnu vrijednost, napominje uprava njemačke banke.

Commerzbank je i dalje fokusiran na neovisnost i na profitabilan rast, rekla je izvršna direktorica Betina Orlopp, dodajući da ponuda nije koordinirana s upravom.

UniCredit već posluje na njemačkom tržištu preko Hypovereinsbanka (HVB), a dodatnu priliku vide u poslovanju s privatnim i srednje velikim korporativnim klijentima.

U Njemačkoj pak strahuju da bi spajanje Commerzbanka s UniCreditom dovelo do smanjenja broja radnih mjesta i zatvaranja poslovnica.

Vlada u Berlinu opetovano je isticala da ne namjerava prodati preostalih 12 posto udjela, uz poruku kancelara Friedricha Merza da priželjkuju “snažan i neovisan” Commerzbank.