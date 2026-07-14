Corvus Pay i RBA sudjeluju u pokusnim aktivnostima ECB-a u projektu digitalnog eura

Europska središnja banka (ECB) odabrala je 36 pružatelja platnih usluga iz raznih dijelova europodručja za pokusne aktivnosti u projektu digitalnog eura, među kojima i dva iz Hrvatske – Corvus Pay i Raiffeisenbank Austria (RBA), izvijestili su iz Hrvatske narodne banke (HNB).

Po objavi poziva za iskazivanje interesa u ožujku 2026. Eurosustav je zaprimio više od 50 prijava pružatelja platnih usluga, a kandidati su se ocjenjivali na temelju niza kriterija prihvatljivosti. Odabrani sudionici, uključujući banke i nebankovne pružatelje usluga, primjenjuju različite poslovne modele i različitih su veličina te djeluju u raznim geografskim područjima, čime se osigurava raznoliko i reprezentativno okruženje za testiranje i učenje u vezi s digitalnim eurom, navode iz HNB-a.

“Velik interes tržišta za pokusne aktivnosti upućuje na to da je privatni sektor spreman aktivno sudjelovati i brzo napredovati u projektu digitalnog eura kako bi se ojačalo europsko okružje plaćanja”, ocijenio je član Izvršnog odbora ECB-a Piero Cipollone, koji predsjeda Radnom skupinom na visokoj razini za digitalni euro.

Pokusne aktivnosti ključne su za testiranje tehničke funkcionalnosti digitalnog eura i operativnih procesa u vezi s njime, kao i za poboljšavanje korisničkog iskustva. Njima se nastoji pružiti potpora pripremnim radnjama koje su u tijeku u vezi s mogućim izdavanjem digitalnog eura, a trebale bi započeti u drugoj polovini 2027. i trajati 12 mjeseci, ističu iz HNB-a.



Pokusne aktivnosti provodit će se u ECB-u i 19 nacionalnih središnjih banaka u europodručju, odnosno u Belgiji, Njemačkoj, Estoniji, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemskoj, Austriji, Portugalu, Sloveniji, Slovačkoj i Finskoj. U pokusnim aktivnostima upotrebljavat će se beta verzija digitalnog eura, koja će biti funkcionalno i tehnički slična digitalnom euru kako se predviđa u nacrtu propisa, ali neće imati status zakonskog sredstva plaćanja.

U pokusnim aktivnostima sudjelovat će zaposlenici ECB-a i nacionalnih središnjih banaka sudionica, kao i trgovci koji se bave e-trgovinom te trgovci koji nude svakodnevne usluge u svojim poslovnim prostorima (npr. u kantinama i restoranima). Zaposlenici u središnjim bankama sudionicama imat će priliku obavljati plaćanja u beta verziji digitalnog eura između osoba (putem interneta i bez interneta) te između osobe i poduzeća (na fizičkom prodajnom mjestu, uključujući softversko prodajno mjesto, i putem e-trgovine, što uključuje mobilna plaćanja), navode iz HNB-a.