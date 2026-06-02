Croatia Airlines u prvih pet mjeseci 2026. prevezao 20 posto više putnika nego lani

Croatia Airlines je u razdoblju od siječnja do svibnja 2026. godine prevezao 775.000 putnika, što je za 20 posto odnosno oko 130.000 putnika više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, priopćila je u utorak uprava toga avioprijevoznika.

Riječ je, navodi se u priopćenju, o povijesnom rezultatu za navedeno razdoblje, koji potvrđuje snažan operativni rast hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika.

Pritom su pozitivni trendovi ostvareni u svim mjesecima od početka godine – u siječnju je prevezeno 24 posto više putnika nego u istom mjesecu 2025., u veljači 21 posto, a u ožujku 24 posto više. Nadalje, u travnju je prevezeno 21 posto više putnika, dok je u svibnju rast iznosio 16 posto.

Iz Croatia Airlinesa ističu da je u travnju ostvaren rast putničkog prometa unatoč tome što je u tom mjesecu promet u najveće dvije hrvatske zračne luke pao – Međunarodna zračna luka Zagreb od jedan posto, a Zračna luka Split tri posto.

“Ovakvi rezultati dodatno potvrđuju važnost Croatia Airlinesa u povezivanju Hrvatske s europskim odredištima, ali i doprinos kompanije ukupnom hrvatskom zrakoplovnom tržištu, turizmu i gospodarstvu”, ističu iz Croatia Airlinesa.

Podsjećaju da je rast putničkog prometa ostvaren u razdoblju u kojem kompanija nastavlja provoditi najveći projekt u svojoj povijesti, obnovu flote novim zrakoplovima Airbus A220, čime se stvaraju temelji za dugoročnu operativnu učinkovitost, veću kvalitetu usluge i održiviji razvoj poslovanja.

Ukazuju i na problem koji zrakoplovnim kompanijama zadaje aktualna kriza izazvana ratom na Bliskom istoku i posljedično velik rast cijena mlaznog goriva.

Nestabilnosti na energetskim tržištima izravno utječu na poslovanje svih avioprijevoznika, pa tako i Croatia Airlinesa, pa stoga očekuju da će aktualna situacija imati utjecaj na poslovne rezultate u narednom razdoblju.

Ponovili su da Croatia Airlines trenutno primjenjuje mehanizme kriznog upravljanja, što podrazumijeva kontinuirane aktivnosti na optimizaciji operacija, pažljivom upravljanju troškovima i prihodima te maksimalnom očuvanju stabilnosti mreže letova i poslovanja u cjelini.

“Geopolitička kretanja, uz nestabilnosti na energetskim tržištima, dodatno se odražavaju i na raspoloživost te cijene rezervnih dijelova za zrakoplove, na što negativno utječu i sve veće potrebe vojne industrije”, kaže se u priopćenju.