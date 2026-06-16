Dobar posao u Africi: Naftni div iz susjedstva dobio pristup nalazištima u dubokom moru

Kompanija zajedno s Repsolom i TPAO-om ulazi u projekt vrijedan više milijardi dolara koji bi Europi mogao osigurati nove izvore opskrbe naftom i prirodnim plinom.

MOL Grupa potpisala je ugovor o podjeli proizvodnje s partnerima Repsolom i turskom državnom naftnom kompanijom TPAO za istraživanje nafte i plina u libijskom podmorju, čime je napravila novi korak u širenju svog međunarodnog portfelja i jačanju energetskih izvora za srednju i istočnu Europu.

Projekt se odnosi na istražni blok O7 u Sredozemnom moru, površine veće od 10.300 četvornih kilometara, smješten oko 140 kilometara sjeverozapadno od Bengazija. Riječ je o području na morskim dubinama većim od 1500 metara, koje se smatra jednim od perspektivnijih neistraženih energetskih područja u sjevernoj Africi.

Najveće rezerve nafte

Konzorcij predvodi španjolski Repsol s 40-postotnim udjelom i ulogom operatera projekta, dok turski TPAO također drži 40 posto. MOL Grupa sudjeluje s 20 posto udjela.

Potpisivanje ugovora označava prijelaz projekta u novu fazu nakon što je konzorcij ranije ove godine dobio istražnu dozvolu u okviru natječaja koji je organizirala Libija. Minimalni istražni program uključuje prikupljanje 1500 kilometara dvodimenzionalnih seizmičkih podataka, 2300 četvornih kilometara trodimenzionalnih seizmičkih snimanja te bušenje najmanje jedne istražne bušotine.

Projekt dolazi u trenutku kada europske energetske kompanije nastoje diverzificirati izvore opskrbe i povećati prisutnost u regijama s velikim neiskorištenim rezervama ugljikovodika. Libija, koja posjeduje najveće dokazane rezerve nafte u Africi, posljednjih godina pokušava revitalizirati energetski sektor i privući nove međunarodne investicije.

Istraživanja širom svijeta

MOL je dodatno učvrstio svoju prisutnost u zemlji početkom 2026. potpisivanjem strateškog sporazuma s libijskom National Oil Corporation (NOC), čime je otvoren prostor za širu tehnološku i poslovnu suradnju.

Libijski projekt uklapa se u strategiju MOL Grupe usmjerenu na održavanje proizvodnje od najmanje 90.000 barela ekvivalenta nafte dnevno tijekom sljedećih pet godina. Kompanija danas ima istraživačke i proizvodne aktivnosti u deset zemalja, dok proizvodnju ostvaruje u Hrvatskoj, Azerbajdžanu, Iraku, Kazahstanu, Rusiji, Pakistanu, Egiptu i Mađarskoj.

Uz postojeća partnerstva s nacionalnim naftnim kompanijama Kazahstana, Azerbajdžana i Turske, ulazak u libijski projekt predstavlja jedno od najznačajnijih širenja MOL-ova međunarodnog portfelja posljednjih godina te dodatno pozicionira grupu među ključne energetske igrače u regiji srednje i istočne Europe.