Ina i MOL razgovarali sa SPC-om o ponovnoj aktivaciji Ininih operacija u Siriji

Predstavnici Ine i MOL Grupe održali su konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company (SPC) o ponovnoj aktivaciji Ininih operacija u Siriji, ocijenili su u petak iz Ine nakon trodnevnog posjeta visokog izaslanstva SPC-a.

“Predstavnici Ine i MOL Grupe zaključili su niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka s visokim izaslanstvom tvrtke SPC. Trodnevni posjet bio je usmjeren na razmatranje ponovne aktivacije Ininih naftnih i plinskih operacija u Siriji”, navodi se u priopćenju.

Iz Ine su podsjetili kako su ranije ove godine Ina i SPC uspostavili zajednički tehnički tim s ciljem procjene izvedivosti ponovnog pokretanja operacija na Ininim koncesijama u Siriji. Tim trenutačno analizira operativne, tehničke, komercijalne i regulatorne uvjete koji bi omogućili povratak Ine u Siriju.

Obje strane ocijenile su razgovore “konstruktivnima i usmjerenima budućnosti, istaknuvši zajednički interes za pronalaženje održivog modela za ponovno pokretanje aktivnosti”.

Izaslanstvo SPC-a, koja se sastalo s Upravom Ine predvodio je Yousef Qiblawy, glavni izvršni direktor, u pratnji Zuhaira Sawvana, direktora razvoja i istraživanja i Hisama Suleymanelsaliha, potpredsjednika razvoja plinskog poslovanja. U ponedjeljak i utorak izaslanstvo je posjetilo sjedišta MOL-a u Budimpešti i Ine u Zagrebu. Dodatno, predstavnici Ine i SPC-a u srijedu su posjetili Ministarstvo gospodarstva, gdje su održali radni sastanak s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom.

U utorak, 5. svibnja, izaslanstvo je posjetilo i LNG terminal na otoku Krku. Posjet je dodatno naglasio ključnu važnost diversifikacije izvora i dobavnih pravaca energije, kao i uloge suvremene infrastrukture u okviru mediteranskog energetskog čvorišta, naveli su u priopćenju.

Na sastanku zajedničkog stručnog tima u srijedu razmotreni su ključni nalazi sveobuhvatne procjene stanja infrastrukture i proizvodnih polja od prestanka Ininih operacija u Siriji. Tim će, kako se navodi u priopćenju, u nastavku definirati tehničke i sigurnosne preduvjete za potencijalnu reaktivaciju Ininih operacija te usuglasiti strateški plan daljnje suradnje.

Predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay je kazala kako su zadovoljni napretkom ostvarenim u razgovorima sa sirijskom stranom te ih ohrabruje konstruktivan duh u kojem se oni odvijaju.

“Istodobno, povratak u Siriju nakon više od desetljeća predstavlja složen pothvat – potrebno je dodatno razmotriti regulatorne, pravne i operativne aspekte. Ostajemo predani dovršetku ovog procesa”, istaknula je.

Izvršni potpredsjednik MOL Grupe za Istraživanje i proizvodnju nafte i plina Zsombor Marton je kazao kako su MOL Grupa i Ina predani daljnjem jačanju regije kroz međunarodna partnerstva.

“Sirija je nekoć bila jedan od ključnih stupova našeg međunarodnog portfelja, uspješno smo otkrili nova ležišta ugljikovodika i priveli ih proizvodnji. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na Ininim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte dnevno. Do trenutka obustave operacija 2012. godine, uložili smo u tu zemlju približno 1,1 milijardu američkih dolara, a u sklopu tih ulaganja izgrađeno je i novo postrojenje za preradu plina na plinskom polju Hayan”, izjavio je Marton.