Doznajemo koliko je Fortenova zaradila prodajom Dijamanta i što MK Grupa namjerava napraviti s njime

U lipnju 2020. beogradska MK Grupa tek je nakratko zakoračila u uljarsku industriju. Već šest mjeseci poslije iz tog je posla izašla. Pet godina kasnije vraća se na velika vrata – preuzela je od Fortenove Dijamant, najvećeg srbijanskog igrača među prerađivačima uljarica.

MK Group i Fortenova grupa potpisali su u utorak ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim bi MK Group trebala steći 100 posto udjela u Dijamantu, što predstavlja jedan od najznačajnijih akvizicijskih procesa u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regije.

Kako neslužbeno doznaje Forbes Srbija, zrenjaninska tvornica prelazi iz hrvatskih u srbijanske ruke za iznos između 100 i 150 milijuna eura. Ovim potezom MK Grupa nastavlja razvoj i širenje svoje Agri-Food divizije, a Fortenova postupno zaokružuje svoj cilj – izlazak iz agro-biznisa.

Forbes Srbija istražio je što ova akvizicija donosi MK Grupi, što potrošačima, ali i primarnim proizvođačima u Srbiji.

Žele snažan brend

Upućeni nagađaju i koji bi mogao biti razlog povratka MK Grupe u uljarsku industriju.

“Žele ulagati u prepoznatljiv brend. Posljednjem vlasniku zrenjaninska tvornica nije bila u fokusu. Uz to, proizvode višeg stupnja prerade proizvodila je i sestrinska Zvijezda iz Hrvatske. Novi vlasnik namjerava ulagati u proizvodnju, otkup i višu razinu prerade”, kaže izvor Forbes Srbija.

Da se sprema promjena vlasništva u Dijamantu moglo se naslutiti i iz izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je početkom godine najavio povratak prehrambenih kompanija u domaće vlasništvo, uz napomenu da će sve započeti s jednom uljarom.

Iako je bilo više kandidata, većini upućenih prvi izbor bio je upravo Dijamant. Činjenica je i da najveće uljare, ako se izuzme Vital koji se posljednjih godina suočava s ozbiljnim problemima, zapravo drže strane kompanije.

Sljedeći značajan proizvođač je Victoriaoil, koja stoji iza brenda Iskon i tvornice u Šidu. Ta je uljara kratko bila u vlasništvu MK Grupe, koja je svoj udio u prosincu 2020. prodala tvrtki Sun Valley.



“Fortenova je korektno upravljala”

Dijamant je osnovan 1938. godine. Kao dioničko društvo organiziran je 2005., a većinski paket dionica kupio je hrvatski Agrokor. Godine 2021. iz dioničkog društva prerastao je u društvo s ograničenom odgovornošću. Zbog nagomilanih dugova, u Agrokor je 2017. uvedena izvanredna uprava. Fortenova Grupa preuzela je upravljanje poslovanjem Agrokora tijekom 2019. godine, a posljednje dvije godine postupno izlazi iz poljoprivrednih poslova.

“Iza nas je razdoblje u kojem smo širom otvorili vrata stranim investitorima i u prehrambenom sektoru. Bilo je i pogrešnih poteza, što se vidi u mljekarskoj industriji. Sada kao da gledamo kako se stvari kreću u suprotnom smjeru”, kaže za Forbes Srbija agro-konzultant Žarko Galetin.

Dodaje i da su strani investitori korektno vodili zrenjaninsku tvornicu.

“Ne treba pod svaku cijenu inzistirati na tome da svi kapaciteti ponovno budu u domaćem vlasništvu. To ne bi trebalo postati paradigma. Vjerujem da MK ima iskustva u prerađivačkom sektoru i da su dobro promislili prije ovog poteza. MK ima vrlo zanimljivu povijest ulaganja – od šećera do hotelijerstva. Vjerujem da su procijenili sve prednosti ulaganja u uljarsku industriju”, smatra Galetin.

Suncokret je snažan adut Srbije

U razgovoru za Forbes Srbija, Vladimir Miklič, voditelj Odjela za suncokret u Institutu za ratarstvo i povrtlarstvo iz Novog Sada, objašnjava da je prinos suncokreta u Srbiji među najvećima u Europi.

“Srbija ima iznimno snažnu uljarsku industriju”, kaže Miklič. “Kapaciteti su veliki i mogli bi preraditi i veće količine suncokreta. To je snažan segment naše prehrambene industrije, a uljare već desetljećima imaju važnu ulogu.”

Suncokret se uzgaja na gotovo 280.000 hektara, a prostora za širenje ima još, ponajprije u središnjoj Srbiji. Očekuje se da će se površine pod suncokretom i dalje povećavati. Prinos se kreće do tri tone po hektaru, a prošle je godine iznosio između 2,7 i 2,8 tona. Jednako je važno da je taj prinos stabilan.

“Vjerujem da najavljeno preuzimanje neće promijeniti situaciju, te da će Dijamant ostati vodeći otkupljivač i prerađivač uljarica. Uz to stoji snažna sirovinska baza”, kaže Miklič.

Dijamant tvrdi da je “broj jedan”

Iza Dijamanta je više od 85 godina tradicije. U poslovnom izvješću za 2024. godinu ističu da su, prema kvantitativnom istraživanju agencije Nielsen, ostvarili najveći tržišni udio u kontinuitetu od godinu dana u tri ključne kategorije: ulje, majoneze i margarini. Zbog toga se u reklamnim kampanjama predstavljaju kao “brend broj jedan”.

Tijekom 2024. godine ostvarili su više od 160 milijun eura poslovnih prihoda, dobit nešto manju od 5,1 milijun eura, a zapošljavao je 814 radnika.

U 2024., vlasnik, Fortenova Grupa, refinancirao je ukupni iznos osiguranih obveznica s promjenjivom kamatnom stopom koje su dospijevale krajem studenoga 2024., izdavanjem novih obveznica u ukupnom nominalnom iznosu od 1,2 milijarde eura pod povoljnijim uvjetima. Nove obveznice dospijevaju u ožujku 2026. godine i klasificirane su kao dugoročne obveze, navodi se u bilješkama uz financijsko izvješće.

U sastavu tvrtke je i Kikindski mlin, a najveći kupac je Mercator-S. Najveći dio prihoda od prodaje robe ostvaruje se u Srbiji – oko 115 milijardi eura. Na hrvatskom tržištu tijekom 2024. prodali su robu vrijednu oko 15 milijuna eura.

“Do pada prihoda od prodaje proizvoda došlo je ponajprije zbog znatno manje prodane količine sojine sačme – čak 70 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2024. zabilježen je i pad prodaje margarina i biljnih masti, u skladu s dugoročnim trendovima na tržištu. Dodatno, došlo je do pada neto prodajne cijene ulja na domaćem i inozemnom tržištu, i to u više navrata tijekom godine. Dio prihoda kompanija je nadoknadila većom količinskom prodajom pakiranog ulja”, stoji u bilješkama.

