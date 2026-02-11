Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom

Planirani rezovi Heineikena obuhvatit će gotovo sedam posto od ukupno 87.000 zaposlenih diljem svijeta, pri čemu će dio otkaza zahvatiti i europsko tržište. Heineken je u Hrvatskoj prisutan kroz pivovaru u Karlovcu, koju je preuzeo 2003. godine.

Heineken je u srijedu objavio da će ukinuti do 6000 radnih mjesta širom svijeta te sniziti očekivanja rasta dobiti za 2026. u odnosu na prognoze iz prethodne godine. Nizozemski pivarski div i njegovi konkurenti suočavaju sa slabom potražnjom.

Planirani rezovi predstavljaju gotovo sedam posto od ukupno 87.000 zaposlenih u drugom najvećem svjetskom proizvođaču piva prema tržišnoj vrijednosti, koji je u potrazi za novim glavnim direktorom nakon iznenadne ostavke Dolfa van den Brinka u siječnju. Heineken je u Hrvatskoj prisutan kroz pivovaru u Karlovcu, koju je preuzeo 2003. godine. Karlovačka pivovara danas posluje pod nazivom Heineken Hrvatska i dio je globalne Heineken grupe.

Proizvođač piva Tiger i Amstel, uz istoimeni Heineken lager, obećao je ostvariti veći rast uz manje resursa, nastojeći umiriti nezadovoljne ulagače koji tvrde da kompanija zaostaje u učinkovitosti, piše Reuters.

Konkurencija isto pod pritiskom

Istodobno, prodaja u cijelom sektoru slabi zbog pritiska na osobne financije potrošača i nepovoljnih vremenskih uvjeta u posljednje vrijeme.

Konkurentski Carlsberg također je najavio smanjenje broja radnih mjesta, dok i drugi proizvođači piva i žestokih pića režu troškove, prodaju imovinu i usporavaju proizvodnju nakon godina sporog rasta prodaje.

Dionice Heinekena porasle su ujutro za četiri posto, a od kraja 2025. ojačale su oko sedam posto.

“Ovo činimo kako bismo ojačali poslovanje i mogli ulagati u rast”, izjavio je financijski direktor Harold van den Broek tijekom medijskog poziva povodom objave godišnjih rezultata.

Sporiji rast dobiti

Dio otkaza odnosit će se na Europu ili tržišta koja nisu prioritetna i nude manje izgleda za rast, rekao je, a dio proizlazi iz ranije najavljenih inicijativa usmjerenih na optimizaciju Heinekenove opskrbne mreže, središnjice i regionalnih poslovnih jedinica.

Heineken za 2026. očekuje sporiji rast dobiti, između dva i šest posto, u usporedbi s prognozom rasta od četiri do osam posto za 2025. Carlsberg je prošlog tjedna također predvidio rast dobiti u istom rasponu za 2026.

Kompanija je istodobno izvijestila o godišnjoj organskoj operativnoj dobiti koja je premašila očekivanja analitičara – porasla je 4,4 posto u 2025., dok su analitičari očekivali rast od četiri posto.